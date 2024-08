Ona u poslednje vreme nije toliko sad u medijima, na javnoj sceni i posvetila svojoj najlepšoj ulozi, ulozi bake. U pitanju je vrhunska interpretatorka narodne muzike Verica Šerifović.

Vodi računa o svom unuku Mariju, a pošto je nešto više od godinu dana u penziji, ima redovna mesečna primanja i sada je otkrila i koliko - rekla je voditeljka emisiji Stars Specijal Vana Camović, a potom iznela cifru Veričine penzije:

01:11 NEVEROVATNO! EVO KOLIKA JE PENZIJA VERICE ŠERIFOVIĆ! Cifra izaziva šok i nevericu, a sumnja se da ima i štek

- Ukupno 39 godina uplaćenog radnog staža, 27 u Srbiji i 11 u Austriji. I sad koliko to dođe... Sada će neko da kaže 8.000 evra mesečno, čim je Austrija, znaš kako to ide. Po starom srpskom sindromu svi misle da su u pitanju neki džakovi para, a penzija iznost 35.000 dinara. Austrijska, malo manje, dođe oko 250 evra. Dobro. Sad je primila duplu, dakle 470 evra. Sve u svemu, jel to onda neki bolji život? Ili zapravo oni od svog rada, a to su godine i decenije pevanja i turneja i tako dalje, mogu da uživaju u starosti samo ako pametno štede?

Novinarka Milica Stanimirović se nadovezala i rekla:

- Valjda ima i neki štek.

- E ko je pametno štedeo ima i neki štek - saglasila se Vanja Camović.

