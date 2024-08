"NEDOSTAJE MI FAMILIJA KOJA VIŠE NIJE TU" Senida nakon koncerta preplavljena emocijama: Pogledala sam u nebo i pitala se...

Senida Hajdarpašić sinoć je održala spektakularan koncert na Tašmajdanu koji je je započela suzama, a kasnije je u izjavi za medije otkrila sve detalje sa koncerta, kao i da su njena očekivanja i bolja od onoga nego što je zamišljala.

- Prvo su izašle suzice. Mislila sam da će biti tako za svaku pesmu, ali nije. Malo sam se drmnula i rekla sam sebi rekla: „Hajde, zabavljaj se". I zabavila sam se. Bilo mi je jako lepo. Toliko ljudi dođe samo zbog tebe, čuješ da pevaju svi u jedan glas, pogledam u nebo i pitam se: „Da li je ovo moguće?" Zahvalna sam svakom od njih. Ispalo je bolje nego što sam zamišljala - rekla je Balkanska zvezda , pa otkrila da li se bojala reakcije publike na njene numere koje je predstavila u novom aranžmanu

Gledala sam da se meni sviđa, da bude malo dramatično, a znam da Balkanci vole dramu. Tako da, mislim da nisam pogrešila.

Senida je otkrila i da je imala strahove pre koncerta, da će se razboleti, jer kako je rekla imala je dosta nastupa pre ove večeri

- Sve ove dane sam provela radno, mislila sam da ću moći da odmorim bar jedan dan, ali sam mislila sam da ako se opustim bar jedan dan - da ću da se razbolim. Zato sam radila, stalno sam pričala, glas nisam odmarala, jedino danas nešto malo - objasnila je, te potom otkrila kakvi su joj dalji planovi, kao i da li je ikada pomišljala da promeni muzički pravac.

- Spremna sam da idem dalje, da možda krenemo dalje, prvo mini turnejicu ovde u Srbiji, pa dalje... Nikada nisam pravila kompromise, mojoj publici ne možeš da serviraš nešto bez veze, njih udari emocija. Mi se fantastično razumemo. Uvek može bolje i zbog toga ću gledati da sledeći bude još bolje - dala je obećanje Senidah.

Na pitanje ko joj je noćas najviše nedostajao, odgovorila je da su to članovi njene familije.

- Nedostaje mi familija koja već neko vreme nije tu. Ali tu su, bili su prisutni svakako - istakla je, pokazujući u nebo.

Na koncertu je bila i njena koleginica Nataša Bekvalac, Senida se iznenadila, jer nije znala da je tu ali je i otkrila da će je pozvati na after, ali da najviše voli druženje sa Brenom.

- Jao nisam videla Natašu, da sam je videla pozdravila bih je. Natašu ću pozvati na after. Sa Brenom volim da se družim, videla sam da je ustala i znala sam da je to to. Ja sam toliko nahajpovana da ne mogu ni da spavam ni ništa, ja ću na telefonu gledati fidbekove sigurno - rekla je Senida nakon završenog koncerta.

