SENIDA ODUŠEVILA BEOGRAĐANE: Nije tražila od publike da pevaju umesto nje, održala PRAVI koncert! Uživale i Brena i Bekvalčeva

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, u petak uveče održala je svoj prvi solistički koncert u Beogradu, pod vedrim nebom na Tašmajdanu. Balkanska zvezda od početka svoje karijere, koja je od 2019. krenula uzlaznom putanjom, ima vernu publiku u Srbiji, a koncertom joj se odužila za svu ljubav i podršku koju dobija već više od pet godina.

foto: promo

Čim je kročila na scenu, publika je pala u potpuni trans, pozdravivši je gromoglasnim aplauzom i višeminutnim skandiranjem.

foto: promo

Iako je poznata po svojoj čvrstini i samopouzdanju, Senidah je već nakon prve numere dozvolila emocijama da je preplave. U trenutku koji će se dugo pamtiti pevačica se slomila i pustila suze pred prepunim stadionom.

foto: ata

- Nikad mi se nije desilo da plačem, verovatno ću cmizdriti pred svaku pesmu, ali never mind (nema veze, prim. aut.). Hvala, Beograde. Da nema vas, ne bi bilo ni svega ovoga - rekla je Senidah kroz suze, dok su aplauzi i ovacije odjekivali stadionom.

foto: promo

Od momenta kad je kročila na binu sva u belom, pa do samog kraja publika je bila na nogama. Ovacije, aplauzi, cika i vriska, ali i svi hitovi pevačice orili su se Tašmajdanom. Kad je počeo koncert bila je u belom, drugi blok je bio, kako je sama rekla, njena tama, pa je bila obučena u crno, a onda se u trećem bloku pojavila sva u crvenom.

foto: promo

Interesantno je da je u momentima kad je menjala stajling i bend koji ju je pratio radio isto to. Njen gost na bini bio je reper Slobodan Veljković Cobi, a opšte je poznato da joj je on pomogao da se proslavi u Srbiji. Njihov duet "Na sve četiri strane sveta" publika je pevala od početka do kraja zajedno s njima uglas. Međutim, da Senidah ima još prijatelja na estradi, dokaz je i to što ju je iz publike podržavala ni manje ni više nego Lepa Brena, koja je bila u pratnji svog sina i sestre Keti. Iako se Brena trudila da bude neprimetna, Hajdarpašićeva joj se u jednom momentu obratila i zahvalila što je te noći uz nju. Njihovo prijateljstvo počelo je prošle godine, kad su zajedno održale koncert na Kalemegdanu u Beogradu. Tu je bila i Nataša Bekvalac koja je takođe uživala u divnoj noći.

1 / 3 Foto: promo

Koncert je trajao skoro dva sata, a nakon pravog spektakla usledio je i veliki vatromet koji je obasjao nebo nad Tašmajdanom.

Zanimljivo je i to da je Senidah do sada jedina zvezda koja je nastup održala od početka do kraja onako kako bi zapravo trebalo da izgleda svaki koncert. Nijednom od svoje publike nije tražila da peva umesto nje, već je sama to radila, i to veoma dobro, iako su se fanovi na Tašmajdanu trudili da budu glasniji od nje dok su se orili najveći hitovi balkanske zvezde.

Kurir.rs

Bonus video:

00:29 Senidah započela koncert na Tašmajdanu