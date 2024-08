FINALISTA ZVEZDA GRANDA TRAŽI NOVU LJUBAV: Već je smislio šta će uraditi da do nje dođe

Muharem Hadrović, mladi pevač koji je stekao popularnost takmičeći se u "Zvezdama Granda", gde je stigao do finala, nedavno je snimio pesmu "Strah me je", koju je za njega napisala koleginica Mirna Košanin, a sada je doneo neobičnu odluku.

foto: Bojan Stevanović

"Ovo leto proveo sam radno. Pevao sam po Srbiji i regionu. Pesmu 'Strah me je' obično pevam u prvom bloku u trenucima kada hoću da zagrejem publiku. Na početku svi pomisle da sam rođeni roker, ali zato kada kasnije zapevam sevdalinku, čini mi se da svim devojkama otopim srca. Zato sam razmišljao o tome da će moja sledeća pesma biti balada koja će u moj život doneti novu ljubav sa iskrenim emocijama", rekao je Muharem, koji je pesmu i spot za "Strah me je" snimio za "AS STUDIOTON" Aleksandra Sofronijevića, a ta saradnja će se po svoj prilici nastaviti.

foto: Bojan Stevanović

Podsetimo, Muharem Hadrović nastupao je u "Zvezdama Granda" pre nekoliko godina, mentor mu je bio Đorđe David, a mnogi su ga zbog glasa i repertoara, ali i izgleda, poredili sa Zdravkom Čolićem.

