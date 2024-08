ZORICA MARKOVIĆ POSTAJE VODITELJKA? Pevačica priznala sve javno, jedan detalj posebno šokira: Navalio narod na mene...

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Zorica Marković gostovala je na jednom medijskom događaju.

Naime, Zorica je domaće medije ispričala da i dalje nastupa, i da se rado odazove svakom pozivu kad god je u mogućnosti.

- Nije zbog novca, ja sam narodu dužna da i dalje pevam i da snimam, tako da ću se time pozabaviti u narednom periodu, hvala Bogu još me ljudi vole - rekla je Zorica, pa dodala da na našoj estradi ima mnogo mladih pevača koji će naslediti njenu generaciju, a posebno je istakla Aleksandru Prijović i Jelenu Karleušu.

U toku daljeg razgovora, Zorica je otkrila da li ćemo imati prilike da je ponovo vidimo u novom formatu rijaliti programa "Farma".

- Navalio narod na mene kao smrt na babu! Moram da priznam, jesu me zvali, hvala im i što su me zvali, ali i što su me razumenli da zbog obaveza ne mogu u rijaliti. Možda nekad uskočim ako im trebam, ali vidim da su okupili opasnu ekipu. Bilo bi dobro da ulazim da ih kontrolišem na "Farmi", kao što Goca radi u "Eliti", moraću da im predložim to, ali ne sumnjam da će oni meni već naći neku ulogu - rekla je Zorica za Informer.

Ubrzo nakon njene izjave za gore pomenut medij, krenule su spekulacije da bi Zorica Marković mogla biti jedna od novih voditelja rijaliti programa.

Da li će Zorica ući kao voditeljka ili rijaliti učesnica ostaje nam da ispratimo.

