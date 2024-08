SA NJIM MAŠTALA O DECI, A ONDA JE SVE PUKLO PREKO NOĆI! Pevačica progovorila o emotivnom krahu i rastužila sve: Pustila sam ga...

Pevačica Sara Reljić otvorila je dušu o svom privatnom i poslovnom životu. Nakon emotivnog raskida koji je ostavio traga, Sara je otkrila kako se nosi sa novim izazovima.

Sara je ispričala sve o svojim osećanjima i emotivnom krahu, a i novim poduhvatima u karijeri.

foto: Printscreen Pink

- Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno – objasnila je pevačica, pa nastavila:

- Em što ima ono nešto, em što je imao sve kvalitete koje sam ja volela, ali prosto iz nekih razloga to nije uspelo. Ajde na stranu to što je lep i zgodan, nego je muškarac koji je ambiciozan i koji će sve da da na svetu da te vidi, da prođe pola sveta da bi došao da te vidi – rekla je ona, a zatim dodala da li je daljina kriva za prekid ljubavi:

foto: Kurir televizija

-Nije daljina, neke druge stvari su u pitanju. Ali, mene iskreno nije stid da kažem da mislim da je to bio čovek mog života, ali ja sam to jednostavno pustila.

Budući da je sve vreme nasmejana kada govori o svom bivšem partneru, Sara je otkrila da li bi volela da dođe do pomirenja.

-Ne, ne, nismo raskidali da bi smo se mirili. Kod mene, pre svega moraju neke stvari da se znaju, da se zna red i da se poštuje. Ako toga nema, mislim da nema ni daljeg razvoja u ljubavi, tako da, iako ja njega volim kao osobu, kao čoveka, neke stvari se prosto kod nas nisu poklopile da bi smo dalje mogli da se razvijamo u porodičnom smislu. I otuda eto, umesto dece, ja napravih album – istakla je kroz smeh.

foto: Printscreen

Reljićka je bez oklevanja priznala koliko često se dešavalo da joj majčinski instinkt dok je bila u vezi.

- Definitivno sam razmišljala kad sam bila sa njim. Razmišljala sam o porodici, deci, o braku, o svemu živom. A sad ništa stvarno, ako mi ne naiđe neko sa kim bih stvarno želela to, jer nisam stvarno osoba koja bi radila te stvari po svaku cenu. Kada želiš sa nekim da imaš decu i kad gledaš nekog kao oca svoje dece, kao osobu koja je tu uz tebe u svemu, daje oslonac, da deca odrastaju u mnogo velikoj ljubavi i zdravom okruženju, onda može. A, ako ne postoje ti uslovi, onda radije ne bih radila neke stvari po svaku cenu – iskrena je Sara.

