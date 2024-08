MILIĆ VUKAŠINOVIĆ SE OGLASIO O STANJU BORE ČORBE! Polaže sve nade u lekare: Veliki sam optimista!

Bora Đorđević se već nekoliko dana nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani gde je hospitalizovan zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolešću pluća.

Brojne Borine kolege su se oglesile, prilikom čega su otkrili da su zabrinuti za njegovo zdravstveno stanje, a jedan od njih je i roker Milić Vukašinović, koji takođe nije u dobrom zdravstvenom stanju.

- Veliki sam optimista. Rokeri smo oboje i nadam se da će izaći iz svega ovoga kao pobednik. Nadam se da će se probuditi i da će sve doći na svoje. Verujem u to da će on biti pobednik i da će lekari dati sve od sebe da se on oporavi - istakao je roker za medije.

Podsetimo, Borin menadžer Bane Obradović ispričao je da lekari daju sve od sebe da mu bude bolje.

- Bori je stanje nepromenjeno. I dalje je na respiratoru, intubiran. Supruga ga obilazi svakog dana. Ova situacija ima dva pravca, ili sa se izvuče, ili ono drugo najgore. Lekari svakog dana govore da je stabilno. Čekamo ili da se probudi ili ono drugo ne daj Bože. U bolnici ima svu negu potrebnu, rekao je za Kurir Bane Obradović.

