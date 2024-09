DANE PROVODIO NA PIJACI, VOZIO TAKSI U BEČU, ZBOG KAZNE ZARADIO SIĆU: Pile se namučio u životu, a zbog ovoga je otišao iz Srbije!

Jedan od najpopularnijih voditelja u Srbiji i regionu devedesetih Zoran Radojković Pile pre više od deceniju preselio se iz Beograda u Beč, gde i danas živi i radi.

Iako je, kako kaže, imao uspone i padove i bavio se raznim poslovima, danas je zaposlen na jednoj televiziji i radi ono što je oduvek voleo i za šta se školovao.

Mnogi ga pamte po autorskoj emisiji "Pile telešop", koja je mnogima bila omiljena. Drugi ga se sećaju po emisiji "Zabranjeno spavanje popodne", koju je vodio sa Suzanom Mančić, a imao je i šou "Pile i Maca" sa Draganom Marinkovićem Macom.

Zaigra je i u seriji "Složna braća", gde je bio specijalni gost. U Beču se bavi voditeljstvom.

- Radim na Ju planet televiziji. Prikazujemo život naših ljudi koji ovde žive, razgovaramo sa njima, radimo reportaže. Sa svim profilima ljudi, od najobičnijih pa do vlasnika restorana. Zadovoljan sam, prijavljen sam, imam dobru platu. Radim na Zapadu, ali na srpskom jeziku. Pored toga, imam svoj Jutjub kanal - pričao je.

U jeku slave 2012. otišao je s porodicom iz Beograda u Beč.

- Otišao sam jer mi je televizija na kojoj sam radio dugovala osam plata, i oni su tada bili u krizi. Mi smo na lep način prekinuli radni odnos, dobio sam otpremninu i otišao. Drugo, televizije su tada radije otkupljivale strane sadržaje, nisu ulagale u naše autorske emisije, a ja sam neko ko je uvek to želeo da radi i napravio sam istorijske pomake u televiziji. Nisu znali šta da rade sa mnom, nisam imao zadatke. Kako smo supruga, deca i ja imali austrijske papire, odlučili smo da se preselimo tamo. Ćerke su tamo upisale školu, žena se zaposlila, a ubrzo sam i ja počeo sa raznim poslovima - ispričao je i otkrio odakle mi austrijski papiri.

- Ženini roditelji su gastarbajteri, pa smo u to vreme na osnovu toga uspeli da dobijemo boravišnu i radnu dozvolu.

- Bio sam u Srbiji u vreme korone i niko mi nije ponudio posao dve godine. Ja sam zvao neke ljude, ali ništa. Mene gledaoci mnogo vole, ali iz nekog razloga nemam prođu kod vlasnika televizija. Da li sam ostario, omatorio... Pritom, ja sam neko ko bi zaista voleo da se bavi autorskim emisijama, da sam kreiram sadržaj.

Ispričao je i koje sve poslove je radio u Austriji.

- Imao sam uspone i padove. Nisam uvek imao dobre poslove. Vozio sam Uber taksi, ali samo mesec dana. Dobio sam za to vreme dve kazne i, kada je trebalo da primim platu, bila je mizerna. Radiš od sedam ujutru do sedam uveče, izrabljuju te i na kraju ne dobiješ ništa. Užasan posao. Onda sam vozio automobile koji su se iznajmljivali, to se zove "drive now". Na primer, neko doputuje u Beč i hoće da iznajmi automobil, a ja ga posle pokupim. To je bio pristojan posao. Ali ja sam master žurnalistike i želeo sam nešto više.

Pričalo se i da je radio na pijaci u Beču.

- Nisam radio, ali sam dosta vremena provodio na buvljacima. Tamo je dosta naših ljudi prodavalo tehniku, stvari, muljali su nešto i ja sam s njima radio reportaže. Zbog toga sam dane provodio na pijaci, prodavao s njima, družio se. Ipak, imam plan da iznesem svoje stare stvari iz podruma i da ih prodam na buvljaku, to je ovde u Austriji moderno i svi to rade. Simpatično je.