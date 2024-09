AVA KARABATIĆ PROLAZI KROZ NAJTEŽE TRENUTKE U ŽIVOTU: Starleti je on najveća podrška, a sad se bori za život...

Ava Karabatić trenutno prolazi najteže trenutke u životu. Njen otac Ivica završio je u bolnici.

- Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenuci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku - napisala je bivša reality zvijezda.

- Moj tata mi znači sve na svetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba sa alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspela sam da pronađem snagu da nastavim dalje.

Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno - napisala je Ava.

Borba sa alkoholom Rijaliti igračica i starleta Ava Karabatić prošla je kroz tešku životnu borbu, bila je zavisna od alkohola. Ipak, problem je prihvatila i odlučila da radi na njemu, zbog čega je dva meseca bila na jednom ostrvu, na lečenju. Jednom prilikom je ispričala kako kako izgledaju dani alkoholičara. - Počne ti već ujutru, najranije kad se probudim, počnu ti se ruke tresti. Prvo što ti je u mislima je da otrčiš u market i da kupiš “unučić” jer ne možeš da funkcionišeš, ne možeš izdržati dan - priznala je Ava koja ističe da su je mnogi pitali da li je veliki grad u kome često boravi kriv za njen porokom, ali ona ističe da nije.

