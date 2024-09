OVE DAME SA JAVNE SCENE ODLIČNO KRIJU LJUBAVNI ŽIVOT! Neverovatne životne priče koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

Pevačice sa estrade imale su veoma buran ljubavni život. Neke su se udavale i razvodile nekoliko puta, a i veridbe su raskidale kao od šale, neke su se pokajale što su partnere pokazale javno, a ima i onih koje su posle smrti voljene osobe i dan danas same.

Među onima koje pažljivo govore o svojim emotivnim partnerima ukoliko ih imaju su: Jasna Milenković Jami, Vanesa Šokčić, Selma Bajrami, Zlata Petrović, Izvorinka Milošević, Zorica Marković, Nataša Bekvalac, Dara Bubamara.

Dve sugrađanke iz Novog Sada Nataša i Dara imale su turbulenatn ljubavni život. Novosadska barbika prvi put se udala davne 2006. godine za Danila Ikodinovića sa kojim ima ćerku. Par se razveo nakon pet godina, a pevačica je uplovila u nove bračne vode sa Ljubom Jovanovićem od kog se razvela nakon dve godine. Međutim, ni ovaj brodolom nije slomio Bekvalčevu koja ubrzo počinje da se zabavlja sa Lukom Lazukićem sa kojim je dobila svoju drugu ćerku Katju 2018. godine. Posle samo 40 dana od porođaja, pevačica prijavljuje tadašnjeg supruga za nasilje, nakon čega se po treći put razvodi. Posle ovog brodoloma, nataša dobro vodi računa o emotivnom životu.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Sa druge strane, novosadski zvrk takođe je imala zanimljiv ljubavni život. Prvi dečko sa kojim se javno pojavljivala u javnosti je bio izvesni biznismen Lazar Dugalić Laki sa kojim je bila pet godina u braku. On je dugo godina proveo u zatvoru. Ubrzo po izlasku iz zatvora su se razveli. Ona se i drugi put udala za biznismena Milana Kesića koji živi u Parizu. Nastupala je u njegovom lokalu i posle šest meseci zabavljanja su se verili. Priredio joj je iznenađenje i organizovao večeru i vatromet na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao i ogroman poklon kod sata. Oni su se 2008. venčali, a 2017.godine kada su se razveli. Povezivali su je sa fudbalerima, košarkašima,a poslednjih godinu dana uspeva da sačuva privatnost za sebe.

foto: Printscreen/Instagram

Elma je doživela je veliku tragediju kada je pre nekoliko godina poginuo njen suprug Smail Sinanović, pa se zbog tuge za njim povukla se sa javne scene.

Iako je neretko govorila o tome koliko se teško nosi s gubitkom svog životnog partnera, njen ljubavni život je od tada misterija. Iako se pojavila informacija da je zaveo mlađi muškarac, ona je to demantovala.

foto: Instagram

Jami i danas pleni atraktivnim izgledom, a nekada je bila velika zavodnica. O tome kakav je ona uticaj imala na muškarce, kolale su razne priče. U jednom trenutku za nju su se otimala čak tri košarkaša, a priča se da je došlo do ozbiljne tuče. Budući da je 90-ih bila jedna od najatraktivnijih pevačica, Jami je za oko zapala i čuvenom političaru iz Crne Gore. Upravo je zbog nje više boravio u Srbiji nego u rodnoj zemlji. Godinama se ništa ne zna o tome da li je sama ili srećna jer ona taj deo svog života drži samo za sebe.

foto: Kurir

Pevačica koja poput Bekvalčeve nije imala sreće u braku jer se čak četiri puta udavala je Zlata Petrović. Prvi brak se desio kada je imala svega 14 godina. Do ovoga je došlo na nagovor folkerkine majke, ali ovaj brak nije bio „iz ljubavi“ jer je Zlata bila zaljubljena u drugog muškarca. Nedugo zatim Petrovićeva se udala za harmonikaša, ali ni zajednica sa njim nije bila dugovečna jer je njemu smetalo to što je ona mnogo volela „pesmu i kafanu“.

Iako se spekulisalo da je teško podnela krah brakova sa Hasanom Dudićem i Zoranom Pejićem Pejom, folkerka je istakla da „niko tu nije mnogo plakao“.Da je bila velika zavodnica u mladosti potvrđuje i to što je jednom prilikom uhvaćena u zagrljaju, ni manje ni više, nego holivudskog glumca i zavodnika Alena Delona, sa kojim je osvanula i na naslovnici „Sabora“.

foto: Damir Devišagić

O seksepilu Vesne Zmijanac se naširoko govorilo. Pričalo se da je u nju zaljubljena cela Jugoslavija, ali nekoliko godina unazad Vesna izbegava da u javnosti govori o emotivnom životu. Ona je u svojoj autobiografiji otkrila da je nevinost izgubila sa 15 godina sa profesorom matematike. Prva ozbiljnija veza dogodila joj se u Beču, gde se „na prvi pogled zaljubila“ u sina direktora Simensove fabrike u kojoj je radila. Godine 1986. godine Vesna se udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladimira Jovanovića i sa njim je dobila svoju jedinicu Nikoliju. Ipak, ni ovaj brak nije potrajao, te su se ubrzo razišli. Spekulisalo se i da je bila zaljubljena u Halida Muslimovića, kao i da je želela da se uda za njega. Pričala je da je njegova pesma „Učini bar jedan pogrešan korak“ njoj posvećena, a ona je za njega otpevala hit „Nevera moja“.

Posle dužeg niza godina, 2010. uplovila je u romansu sa 14 godina mlađim građevinskim preduzetnikom Željkom Rstićem. Međutim, veza je raskinuta nakon što se sazno da joj je Željko neveran.Ponovo je sreću našla pored mlađeg. Ovog puta u pitanju je bio operski pevač Nikola Mijailović, koji je od Vesne mlađi čak 16 godina, ali ni ova veza nije opstala. Od tada se o njenom emotivnom život ništa ne zna.

foto: Pritnscreen

Ljubavna priča Izvorinke Milošević je za film sa tužnim krajem. Ona je bila udata za Mišu Blama koji je i nakon razvoda i smrti ostao njena najveća ljubav.Sreli su se na probi Velikog narodnog orkestra, sa kojim je Izvorinka trebalo da snimi pesmu i tada je sve počelo.Zanimljivo je to da je Izvorinka zaprosila njega, a on u početku nije ni obraćao pažnju na nju. Međutim, bila je uporna i uspela je u svojoj nameri da se on zaljubi u nju.Iako njemu nije bilo bitno, njoj je veoma stalo do toga da se uda za njega, pa je zakazala venčanje, a on je pristao.

foto: Kurir Televizija

Zorica Marković često voli da se šali na račun svog emotivnog života, ali činjenica je ta da je niko godinama unazad nije uslikao sa partnerom. Ona je u intervjuima otkrila da ju je muž prevario zbog čega ga je ostavila, ali i da nije imala mnogo sreće u ljubavi.