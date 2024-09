KRASULJA, JAJE OD ŽADA, KOVANICE, DVA OLTARA! Zavirite u dom srpske zvezde 90-ih, sve u stilu prikupljanja novca i dobre energije

Pevačica Marina Živković imala je mnogobrojne hitove, svi su je voleli zbog svoje pozitivne energije, a onda je nestala sa scene, i kako se priča, postala beli mag, promenila ime i veru. Kako sve to ne bi ostalo samo na nagađanjima, Marina je pre nekoliko godina otvorila vrata svog doma i otkrila istinu.

Naime, na samom početku vidi se da je njen dom uređen po feng-šui standardima i da je sve u stilu prikupljanja novca i dobre energije.

Pevačica je odmah pokazala svoj ležaj za terapiju i stvari okrenula na šalu. Kako kaže, ona je i dalje zvezda, ali u svom hranu.

Promenu imena je demantovala, ali onda je otkrila zašto se povukla sa estrade.

"Jednostavno sam se preusmerila na nešto drugo. Ja živim dušom, i radim upravo to. Gledam ljude u oči i mi lepo pričamo, i ja njih sve vreme energetski radim. Dovoljno je da postoji osoba kao takva, a sad ja nešto da mlatim rukama, glumim vetrenjaču, šta", rekla je ona.

"Ovo je krasulja, jaje od žada. To je feng šui oltar", rekla je Marina pokazujući vrlo zanimljive detalje svog doma.

"Ovo je oltar blagostanja, dobitka. To su salvete koje simbolično pokazuju obilje", pokazala je drugi oltar Marina.

Na samom kraju, Marina je otkrila da radi terapiju sa kremama, energoterapiju, kristaloterapiju...

Nakon decenije se pojavila u emisiji "20. vek" 2018. godine i u razgovoru sa Goranom Jovanovićem otkrila zašto je napustila muzički svet i javnu scenu.

- Kada dođeš do samog vrha, onda više nema nikakvog izazova. A ja volim izazove. Uživala sam u plodovima svog rada, družila sam se, proputovala planetu, radila... A onda sam pomislila: "Dosta je više". Ne mogu više da podnesem ni šminku, ni sređivanje, ne volim da me nešto steže... - govorila je Marina.

Nikada je slava i medijska pompa nisu zanimale, te je priznala da je na nagovor bliskih saradnika snimila prvi album i ušla u muzičke vode.

Dečko ubijen na njenom nastupu Jedan od najdramatičnijih dana u karijeri joj je svakako bila repriza dočeka 1999. godine koji je provela radno u predgrađu Beograda. Na njenom nastupu koji je do tada delovao veselo i činilo se da će proći bez incidenta, ubijen je iz pištolja jedan momak koji se nalazio neposredno ispred Marine.

- Zoran Bašanović me je baš nagovarao da snimam, ja sam to odbijala. Bio je spreman i ekskluzivni ugovor od RTS-a, ja sam to naravno odbila. Nisam imala tu potrebu da se eksponiram, ja više volim da budem vladar iz senke. Oduvek sam volela da budem ono što jesam, nisam želela nikada da glumim neko ludilo, a ovaj posao te ponese - rekla je Marina i dodala:

- Ništa nisam radila da bih bila tabloidna. Koristim glavu i za druge stvari a ne samo za frizuru i sređivanje.

