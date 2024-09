OTVORILA SAJT ZA ODRASLE, IZDAJE APARTMANE A NJEN SIN JE PEVAČ! Otkrio sve o odnosu sa majkom: Da radi za pare, ja bih imao album

Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako kaže, to ne smeta.

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo.

Podsetimo, kako smo već pisali Blondi je razvila biznis u Crnoj Gori.

Bivša takmičarka "Zadruge" takođe i izdaje apartmane u Sutomoru i Baru. Blondi u Sutomoru ima četiri, a u Baru tri apartmana koja izdaje u toku, ali i van sezone.

"Njen je ceo poslednji sprat, duž cele zgrade. Ona je to prerađivača, pomerila, rušila, dodavala, tako da je od tavanskog prostora napravila tri ozbiljna stana za izdavanje, zapravo to su apartmani ozbiljno sređeni. Viđamo je često ovde, dočekuje, ispraća goste. Prošle godine je celu sezonu bila sa majstorima, radila sa njima. Ne libi se ničega. Uvek je atraktivno obučena, kad je vidiš misliš pahuljica, damica, uvek atraktivno obučena, a kad treba da se zapne, radi sa muškarcima uporedo. Često se kod nje čuje muzika, ma žena zmaj", ispričao nam je jedan od Suzaninih komšija iz Bara.

Savo: "Molio sam je da ne otvara profil"

- Blondi je želela da ima profil na sajtu za odrasle, ali sam je molio da ne radi to. Onda sam razmislio da se već skida na Instagramu i stvarno sam se pitao zašto to ne bi naplaćivala. Naravno da ne bih voleo da moja majka bude skroz gola, ali ako se već slika u kupaćem kostimu i tangama, zašto to ne bi radila na specijalizovanoj platformi?! Ako smatra da je to za nju dobro, ja nemam ništa protiv. Ona je mene rodila i ja ne mogu da joj komandujem šta će da radi u svom životu - kaže Savo i otkriva da je u rijalitiju zaradio 20.000 evra.

