"ANA NIKOLIĆ MI PRETILA ŠIŠANJEM NA ĆELAVO I DA ĆE ME SILOVATI NAVIJAČI" Olja Bajrami iskreno o sukobu s pevačicom i Raletom: Šok

Olja Bajrami, popularna pevačica otvorila je dušu o ljubavnim brodolomima koji su je emotivno promenili i bez dlake na jeziku otkrila mnoge detalje odnosa sa Goranom Ratkovićem Raletom koji je uzdrmao javnost, a takođe je ispričala i šta se desilo između nje i pop pevačice Ane Nikolić, o čemu je Kurir svojevremeno pisao.

Kako je Olja Bajrami započela vezu sa Raletom?

- Ti pričaš o Raletu? U oktobru 2015. godine su se moj menadžer Enes i menadžer Šeki dogovorili da ja i Šekijev pevač snimam pesmu ‘Bitanga i princeza’. Mi tada idemo u studio kod Raleta, on u tom periodu nije ništa radio u studiju, imao je razlaz sa Indirom, bio je u dugovima zbog zadnjeg albuma. Tada smo se upoznali, činio se jako interesantnim, zanimljivim, muzikalan je, što se tiče muzike svi pevamo njegove pesme, stvarno je genijalac. Ja sam to snimila, platila koliko to košta i ćao. Nakon par dana me zove Šeki i kaže mi da moram ići ponovo kod Raleta da snimim jednu reč koju Rale nije snimio, ja reko ne mogu da idem u Srbiju, snimićemo ovde, pa da mu pošaljemo, kaže mi da ne može tako. Ja sam sa Enesom otišla kod Raleta i odmah sam videla da je navlakuša čista. Nije mene niko na silu doveo, ali prilike i ne neprilike koje su mi se izdešavale u tom vremenskom periodu kada sam bila i živela kraj Gorana nisu bile lepe i nemam šta da ti pričam. Ne bih da pljujem u bunar iz kog sam vodu pila iako zaslužuje sve najgore da kažem o njemu.“

Olja je otkrila i da li ju je Rale povredio.

- Mi smo i dalje dobri, on mi je pokazao kako se peva, namestio mi je boju glasa, namestio mi je da zvučim ovako kako zvučim. Uzeo mi je toliko toga ali je i dao. Kada bih pričala o svemu tome, trebalo bi mi pet sati, to su strašne stvari. Sama činjenica što ja ovo govorim u emisiji nije baš lepo, jer on nije ovde. Dozvoli mi da ostanem dostojanstvena. Samo ću još reći hvala mu za sve što je bio i što nije bio i samo zato što ga poštujem neću reći ništa, a i ovo što sam rekla je previše. Kada bih krenula da pričam ispao bi veliki problem, što na estradi, što privatno, što službeno, a ja nisam ta – neću ja to uraditi. Ujeo me je milion puta u emisijama.“

Olja Bajrami o sukobu sa Anom Nikolić

- Nisam ja kriva, a ni Ana, to je sve Rale napravio. Ja znam šta je njegov cilj, ali za tanku slamku se ne može uhvatiti, to je mogao dok je bio fokusiran. Jedina stvar zbog čega je ispala frka jeste ta što oboje nisu bili korektni prema meni. Ja sam po dogovoru došla u studio da uradim deo albuma, kakve veze ja imam sa vama dvoma koji ste u vezi, a ja veze nemam da ste vi u vezi. To je takva frka bila u studiju, a ja nisam ništa radila osim što sam sedela. Rekla sam mu da ode da joj objasni zašto ne sme da se popne, a ona je bila ispred vrata i čekala da uđe. Ispala je frka između njih dvoje, oni su se izudarali u kolima, ona je njega počupala, a čovek tek presadio kosu pre par meseci.“

Olja tvrdi da joj je Ana Nikolić pretila.

„Ona je ispala nekorektna, pretila mi je silovanjem navijača, šišanjem na ćelavo. Nikada mi u životu niko u Beogradu ni pola ružnog pogleda nije usmerio. U Beogradu sam od svoje 16 godine, imam svoje prijatelje, pevam, snimam, dolazim na emisjie, nikada me niko nije ružno pogledao. Kada mi pretiš onda idemo 1 na 1. Ja sam nazvala koga sam trebala i rekla ‘Sto novinara želim ispred te i te adrese desilo se to i to’. To su novinari spremili i ispala je pompa. A ona ima takođe neka novinarčiće koji sada pišu protiv nje. Videla je da je nabasala na rogatog ovna. Ovo nije moja životna ispovest, to je napravljeno da tako bude zbog nekih drugih stvari. Ja sam se čula sa njoj jedno jutro i stvarno smo se ispričale, izvređale smo se na početku, ali smo se onda ispričale i izvinile jedna drugoj i rekla sam joj hvala što me je spasila i više se nikada nismo čule. To je namešteno od njega, nije dobio ono što je hteo. Jako je inteligentan, ja ga poznajem, znam unapred šta će da uradi.“

