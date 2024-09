"BORA NIJE U STANJU ZA POSETE, INTUBIRAN JE" Novi detalji o zdravstvenom stanju rokera: Samo ona može da bude pored njega 24 sata

Frontmen grupe "Riblja čorba", Bora Đorđević, nalazi se u Kliničkom centru u Ljubljani.

Bora Đorđević pre nekoliko dana je intubiran i nalazi se na posebnom odeljenju zbog čega su posete strogo zabranjene.

Ipak, njegovoj ženi Dubravki posete nisu zabranjene niti su ograničene, ona zbog njegovog stanja ima odobrenje da s njim bude čitav dan.

foto: Kurir, Shutterstock, Vladimir Šporčić

- Tamo su posete strogo zabranjene, a i on nije u stanju za posete, intubiran je. Međutim, ženi su dozvolili da kod njega ode kad kod poželi i ostane koliko želi - rekao je izvor.

Osim nje, njega ima pravo da dnevno poseti još jedna osoba, ali samo na sat vremena.

- Pored supruge, njega ima pravo da poseti još jedna osoba dnevno, ali samo na sat vremena i to u vreme kada traju posete.

foto: Printscreen

Podsetimo, Bora Đorđević sa svih strana dobija podršku da što pre ozdravi i izađe iz bolnice, gde se nalazi poslednjih nedelju dana, a među poznatima koji su se oglasili jesu i Manuela i Neša, članovi grupe Tvins, koji su za Kurir rekli sledeće:

- Non-stop pratim šta se dešava i molim se bogu da njegovo zdravstveno stanje bude bolje. On je jedini koji nam je na početku pružio podršku. Bilo je davno, došao je vedar i nasmejan i pokazao ljudskost i kolegijalnost. Tada smo se prvi put i upoznali. Zamislite veliki Bora Đorđević vama, koji ste tek ušli na estradu, dođe na promociju. U to vreme među nama nije došlo do saradnje jer je uveliko dens zavladao i ja sam tada snimio pop-rok album sa Bajagom. Međutim, shvatili smo da moramo da menjamo stil da bismo mogli da se uklopimo - rekao je Neša.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:10 Bora čorba je dobio specijalnu nagradu za kantautora godine