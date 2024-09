ZAVIRITE U LUKS DOM DANIJELE KARIĆ! Ovde živi sa decom i mužem Ivanom: Klavir, knjige, a jedan kutak je pun zlata i trofeja

Danijela Karić i Ivan Mileusnić skućili su se u elitnom delu Beograda. Stali su na ludi kamen 2019. godine, a danas imaju dvoje dece iz tog braka, dok pevačica iz prvog ima ćerku i sina koju je Ivan prihvatio kao svoju. Šest generacija pod istim krovom, ali ljubavi i pažnje nikada ne manjka.

- Hronično sam umorna, neispavana, ali to je deo majčinstva. Nije mi lako, fali mi malo pomoći, muž mi često nije tu, imamo mnogo dece i treba sve to opslužiti i stići. Valjda ću uskoro imati i pomoć. Nas dvoje sa četvoro dece, mi smo jedna firma za sebe. Predložila sam da svako od nas ima svoje obaveze i raspored. Organizacija je sve. Ljudi kukaju zbog jednog deteta, a šta ja da kažem sa četvoro. Nema tog novca koji može da nadoknadi to vreme. Ljudi polaze od toga: “Lako je njima, oni imaju novac, ali nije tako. Srećna sam što imam ovakvog supruga koji sve ovo može sa mnom da iznese. Često kažem da mu se divim, jer ne znam kako bi se ja postavila, da on ima decu iz prvog braka. On njih stvarno gleda kao da su njegova deca i to mi mnogo znači - rekla je Danijela, dok je Ivan ispričao kako stvari deluju iz njegovog ugla:

- Maksima smo gajili u periodu korone, gde smo svi bili u kući, ja sam veliki hipohondar. On je bio konektovan za mamu kad god je poželeo. Sada nije sve krenulo dobro sa tim dojenjem, zato više ne doji. Shvatili smo da mala nije sita. Danijela se preispitivala, grizla je savest da li je okej da posle dva meseca više beba ne doji, jer smatra da ništa nije kao majčino mleko. Njoj je bilo mnogo teže nego što je govorila, jer je morala da pije tablete za prestajanje.

Danijela nam je priznala i da je zbog situacije sa dojenjem upala u postporođajnu depresiju.

- Prošla sam agoniju hormonalno. Prvi put sam došla u situaciju da upadnem u postporođajnu depresiju. To je onaj momenat kada si sa bebom teško ti je, a kada si bez nje, ti ne možeš. Evo pre neko veče mi se to desilo, imala sam pomoć od patronažne sestre, i kao imam vremena šest sati da spavam. I sad ta kolica nisu bila pored mene, imala sam osećaj kao da mi je neko iščupao srce.

Nakon sina Maksima, Danijela je u 40-oj godini dobila devojčicu. Iako velika sreća za porodicu, ona priznaje da se često borila sa strahovima što je baš tada ostala u drugom stanju.

- Bilo je mnogo straha zbog svega što se desilo sa prethodnom trudnoćom, a naročito što je to četvrti carski rez i saznala sam da se seče 8 slojeva, to je veliki rizik– rekla je Danijela, a onda se u razgovor uključio i Ivan:

- Imaš želju da ponovo budeš trudna? Šalim se. Uopšte ne smemo da se igramo sa ovakvim stvarima. Moj san je bio da imam četvoro dece. Dva anđela sam dobio bez po muke. Matori smo za dalje, da bismo mogli svima da se posvetimo podjednako. Ostvario sam najveće snove i sad je red da ih negujem.

- Dođe mi da napišem knjigu: „Nije majka koja rodi, nego koja odgoji“, jer treba da budete psihički dobro za tu decu.

Znate kako kažu: “Kad deca nisu besna ni kuća nije tesna.” Imamo tu ljubav prema porodici, zajedništvu. Naravno da se dese kurcšlusi, bude tenzija, ali to brzo prođe i sve je više smeha - kazao je Ivan, dok je Danijela istakla da je u njihovom domu uvek pozitivan haos.

Ipak to se na oko ne vidi, deluje da je svaka stvar u ovom luksuznom domu na mestu. Na policama je pregršt ramova sa slikama i figura. Kristalni lusteri spuštaju se duž svih prostorija, a tu je i klavir.

- Za ove kućne stvari kažem da nisam dovoljno žensko, imala sam mamu koja je sve to radila. Ivan brine o uređenju stana, naravno zajedno sa mnom. Preko dana imamo pomoć, ja je uglavnom uspavljujem. Filip se odlično snalazi. Rekla sam mu: „Nemoj molim te da poraniš ti, da budem baba stvarno.“ Deca mi mnogo pomažu, Monika mi je mnogo pomagala oko Maksima, najveći mi je oslonac. Nisam neka domaćica, nema potrebe da se zadržavam više od 15 minuta u kuhinji. Znam da spremim, ali sam vrlo praktična, paste i salate. Za meso nisam ekspert. Dok je mama bila zdrava toliko mi je pomogla da ne mogu za ceo život da joj pomognem.

S obzirom na to da ima jedan brak iza sebe, ona nam je priznala da joj je najbitnije da je njen bivši dobar otac sinu i ćerki.

- Meni je najvažnije da deca budu dobro, ja sam tu najmanje bitna, kao i on, bitno mi je da oni imaju dobru komunikaciju, to je suština svega.

Osim muzike, Danijela i Ivan su se upustili u zajednički biznis sa nekretninama, a pevačicin otac im je velika podrška u svemu tome.

- On je dobar učitelj. Imamo dobar tim sa Danijelinom braćom na čelu sa ocem. Oni su toliko promućurni, imaju toliko ideja, uvek se nešto novo dešava. On je rekao: „Kad čovek prestane da bude radoznao, on prestaje da živi“ - priča Ivan, dok Danijela ističe da su nekretnine najbolja investicija:

- Nekretnine su nešto što će zauvek trebati, pošto se moja porodica time bavi više od 50 godina, bilo je nekako prirodno da i mi nastavimo sa tim - rekla je Danijela.

