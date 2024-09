"PLAKAO JE, NIJE MOGAO DA STOJI" Pre mesec dana Boru Čorbu su preplavile emocije, niko ga nikad nije video takvog

Bora Đorđević nalazi se u Kliničko-bolničkom centru u Sloveniji zbog komplikacija uzrokovanih hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Njegovo stanje je i dalje jako teško, a fanovi širom regiona se mole za njegovo zdravlje, a posebno kolege.

- Bora je večan sa svim onim što je uradio u svom životu. On će uvek biti prisutan i među novim i među starim generacijama. On je meni osoba za radovanje, ali ljudski vek ima trajanje. Žao mi je što je to muka, jer mislim da on, kao osoba koja je vaspitavala generacije, nije zaslužio da se muči. On je među pet mojih mentora, on je bio najhrabriji, davao mi je najviše i podrške i kritika - rekao je Đorđe David.

- Ja sam jedini koji je doživeo da bude prateći vokal "Ribljoj čorbi", ali i da mu "Riblja čorba" bude prateći vokal. Mene je sramota što znam da su ljudi objavljivali njegove umrilce, a on je živ.

Đorđe je otkrio kada se poslednji put čuo sa Borom:

- To je bilo pre mesec dana, a moram da vam kažem jednu anegnotu. Čačak je hteo da da nagradu Bori, a on me je zvao da dođem da budem tu. Ja sam njega tada video da plače, a nikada ga pre toga nisam video njega da plače, to mi je bilo čudno. On je bio toliko srećan što je dobio tu nagradu. Plakao je, a dobio je aplauz koji ga je oduševio. On nije mogao da stoji na stejdžu od tolike emocije. Tada sam ga poslednji put video, on je divan prijatelj - rekao je David.

