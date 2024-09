"LEPA, ZGODNA I PAMETNA" Ivan Marinković otkrio koja učesnica Elite mu je zanimljiva, pa progovorio o odnosu sa Jelenom i Miljanom

Početak "Elite 8" se bliži, a Ivan Marinković došao je na lekarski pregled pred ulazak u Belu kuću.

foto: Petar Aleksić

Ivan Marinković progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom Jelenom Ilić Marinković, o Miljani Kulić i njenoj porodici, a otkrio je i da je spreman za novu ljubav.

- Skoro sve šta sam imao sa Jelenom sam završio. Ona će u "Eliti" voditi svoj život, ja svoj. Videću da se šalim. Poznavajući sebe, nemoguće je da će mi se desiti ljubav. Kod mene se obično te neočekivane stvari dogode nako nekih ljubavnih krahova - rekao je Ivan i otkrio kako bi reagovao da Jelena u "Eliti" pronađe novog partnera.

foto: Printscreen

- Biće super ako se i njoj nađe ljubav. Ja ulazim kao potpuno emotivno prazan i slobodan, nisam ja taj koji uradio nešto već ona. Nije mi cilj da nađem ljubav i devojku, ali znajući sebe, mislim da će mi se to desiti. Poznavajući Jelenu, verujem da će ona pre ići na to da nađe nekoga. Meni to neće smetati. Misli da, ako budem sa nekim ko je ispod njenih kriterijuma će joj biti drago. A ako bude bolja, verujem da joj neće biti svejedno - rekao je.

Ivan je istakao da mu se ne dopada profil devojaka koje ulaze u rijaliti, ali jednu učesnicu je izdvojio.

- Mislim da su današnje klinke i devojke koje ulaze katastrofa. Da se niko ne uvredi, upoznaću ih sve, ali većinom je tako. Moj tip žene je Keti, ona je tu negde i mojih godina. Lepa, zgodna, pametna, poznajemo se. Ne planiram ništa sa njom, ali od ovih ona je najviše po mom ukusu.

foto: Printskrin/Instagram

O pomirenju sa Miljanom

- Sa Miljanom nema šanse da se obnovi romansa. Ovih dana smo toliko i ona i ja pričali o tome. Miljana je kod mene bila kao klasičan gost, kao i ja kod njih. Imala je svoju sobu, sednemo mi u dnevnu sobu, popričamo popijemo kafu, a onda ona ode u jednu sobu, a ja u drugu - objasnio je Marinković i dodao:

- Molim Boga da Miljana, Marija, Siniša, Tijana, Ana i ja ostanemo u ovakvim odnosima do kraja života. Nikakve probleme nismo imali, super nam je bilo. Uvek ću otići da vidim Željka, on će dolaziti kod mene.

Kurir.rs/Blic

