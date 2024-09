"FLERTOVALA JE DOK SMO BILI U VEZI" Stefan Karić izneo detalje raskida sa Jovanom Ljubisavljević: Samo sam se pokupio i otišao...

Jovana Ljubisavljević, bivša devojka Stefana Karića se udala za Bogdana Srejovića sa kojim čeka dete.

Naime, Karić je sada, prvi put, izneo u javnost razlog raskida sa misicom.

foto: Nemanja Nikolić

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač naše veze. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, samo sam se pokupio i otišao, nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu, rekao je i dodao da je i on "švrljao".

- Ja sam radio svašta, nikad nisam bio cvećka. Verovatno sam je time i povređivao.

foto: ATA Images, Printscreen/Hype

Bivša učesnica "Zadruge", Jovana Ljubisavljević i ugostitelj Bogdan Srejović nedavno su se u tajnosti venčali, a potom su saopštili lepe vesti i otkrili da čekaju bebu.

Venčanje u tajnosti Par se venčao u tajnosti krajem jula, što je izazvalo šuškanja o mogućoj trudnoći. Nakon venčanja, spekulacije su se pojačale, a sada su Jovana i Bogdan zvanično potvrdili da očekuju prinovu. foto: Printskrin/Instagram Bogdan Srejović je ugostitelj i bivši partner Cece Ražnatović, dok je Jovana Ljubisavljević bivša misica i učesnica rijalitija "Zadruga". Jovana o odnosu sa Bogdanom - Ljubomora je potrebna u vezi, ali u granicama normale, srž je komunikacija. Sa Bogdanovom ćerkom imam savršen odnos i jako sam srećna i ponosna i ne bih ništa promenila. Bogdan i ja smo celina, živimo zajedno i 99 posto vremena provodimo zajedno. Jedan dan bih pravila gala svadbu tri dana i tri noći, a drugi dan bih se negde udala da niko ne zna, ali svakako ćete biti obavešteni - rekla je Jovana jednom prilikom.

Inače, Bogdan Srejović ima ćerku sa bivšom manekenkom Zoranom Tasovac, koja je u srećnoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem. On je nedavno i svoju naslednicu upoznao sa svojom sadašnjom izabranicom.

Kurir.rs/Blic

