VERICA RAKOČEVIĆ ZA KURIR: Ovo je moja poslednja revija, neću da se valjam u blatu zbog gluposti! Sa partnerom pravi MEGA SPEKTAKL

U životu kreatorke sa višedecenijskim iskustvom Verice Rakočević i njenog supruga, kompozitora Veljka Kuzmančevića poslednjih dana svašta se dešava.

Ima i prelepih i manje lepih momenata, a oni su danas raspoloženi da otvoreno razgovaramo o svemu.

Projekat na kojem rade, 13. septembra na Kalemegdanu će biti prikazan publici u okviru promocije jednog benda.

U one manje lepe ubrajamo prijavu komšije koji živi blizu njih na Avali.

Upravo ovaj umetničko - kreativni bračni par gostovao je danas u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

Rakočević je rekla da nema nameru da govori o prijavi komšije već o velikom umetnčkom projektu koji sprema zajedno sa partnerom Veljkom Kuzmančevićem, koji će kako kaže biti njen poslednji projekat tog tipa.

- Ovo je veliki projekat na kome radimo godinu dana. Ovo je moja poslednja revija, znači ja posle ovega više neću praviti velike modne revije kao do sada. I zaista ne bih kaljala, ako tako mogu da kažem, ovu celu priču koja je jako interesantna, koja je zaista umetnički projekat, koja je prezentacija jednog brenda na način na koji ni jedan brend do sada nije prezentirao svoje prisustvo, odnosno dolazak na tržište, zato što je spojena umetnost i tehnologija. Samo ne ulaziti dalje u taj slučaj jer nema potrebe da se valjamo u blatu oko gluposti. Država je pravna, postoje organi koji to rešavaju, tako da mi sada se bavimo malo umetnošću - rekla je Rakočević.

Iako kaže da sprema svoju poslednju reviju istakla je da to nipošto ne znači da se povlači iz mode.

- Ne, daleko bilo, ne povlačim se. Generalno, neko drugo vreme je došlo i ja mislim da sam svoj deo posla odradila. 40 godina, 150 revija po celom svetu koje su potpuno drugačije bile od nekog klasičnog predstavljanja modne revije. Mogu da kažem, slobodno, bez i malo stida i edukativne su bile. I mnogo toga se, zahvaljujući tom mom angažmanu, nekako promenilo na modnoj sceni. Eto, recimo, pre 30 godina do tada novinari na jednoj nozi stajali i gledali iz osmog reda, od tada su u prvom redu jer se zna da im je tu mesto. Jer, kao što zavisim ja od novinara, tako i oni zavise od mene. Eto, mladi su ljudi došli, neka nova moda je u pitanju. Ja ostajem na svom konceptu, naravno - rekla je Rakočević i dodala:

- Mi ćemo praviti četiri puta godišnji showroom i pošto je veliki broj naših klijenata iz inostranstva, imaćemo direktno uključenja iz nekog predsedničkog apartmana sa našim klijentima po svetu. Znači, oni će moći da vide to što prikazujemo. Dve, tri manekenke, showroom i jedan određen broj naših stalnih klijenata, koji se na moju sreću sad vremenom povećava i neke nove generacije su sad već tu. I to će biti moj način nekog kreativnog pražnjenja, ako tako mogu da kažem. Što se posla tiče, ja nemam potrebe više da radim. Ja sam sebi egzistenciju obezbedila, ali mislim da nisam osoba koja može da stane. Mislim da imam još toliko toga što mogu da kažem i da napravim.

Kuzmančević je govorio o umetničkom projektu koji udruženim snagama sprema sa svojom suprugom:

- Ja krećem sa orkestarskim probama za koji dan. Pre toga, naravno, morao sam da pripremim celi program. Napisao sam sat vremena koncerta za Simfonijski orkestar, kojim će dirigovati moj kolega iz Narodnog pozorišta, maestro Stefan Zekić. Orkestar je iz Novog Sada. Simfonijski kompozitori imaju tendenciju da se menjaju dirigenti i orkestri, zato što se traži neka boja, neka drugačija emocija. Za ovo je Novosadski orkestar, tako sam procenio, najbolji. Tako da, tog 13. na Kalemegdanu biće Veliki Simfonijski orkestar i jedna autorska kompozicija koja je napravljena za ovu prigodu.

