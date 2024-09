PLJUGICI POPUSTILE SVE KOČNICE! Dohvatio devojku nasred parkinga na Vračaru, briga ga za radoznale poglede! KURIR PAPARACO

Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, nakon prekida saradnje s Dragomirom Despićem Desingericom, s kojim se zajedno pojavio na estradnom nebu, cveta na svakom životnom polju, pa i na ljubavnom.

foto: Kurir

U prilog tome svedoče fotografije koje je uslikao naš paparaco, a na kojima se treper u večernjim satima nasred Vračara grli i ljubi s devojkom. Oni nisu marili za radoznale poglede prisutnih, pa su se jedva rastali, i to nakon nekoliko minuta razgovora i razmenjivanja nežnosti na parkingu u blizini parka na Čuburi.

foto: Kurir

Kako smo već pisali, ova plavokosa devojka je njegova nova izabranica, s kojom je odnedavno u ljubavi. Pokušao je da je sakrije od očiju javnosti i drži je podalje od medija, što mu je dosad polazilo za rukom. Ipak, od Kurira nije mogao da je sakrije.

foto: Kurir

Pljugica, koji je inače 2023. godine bio u ozbiljnoj vezi s devojkom koju je vodio na javne događaje, ovog puta je, čini se, obazriviji, pa ne želi da je eksponira u medijima.

foto: Kurir

- Ja se uopšte ne stidim nje. Toliko se ponosim njome da ljudima to ne mogu da objasnim. Čovek ko čovek, zaljubljen, voli... Ako je papuča to što želim da je poštujem i ne želim da radim stvari koje jednostavno nisu primerene u vezama, onda ono... Tvoj partner je tvoje ogledalo. Svako će ti reći da bez normalne žene ne možeš da uspeš, i to je istina. Ja sam toliko napredovao kroz našu vezu i postao sam, pre svega, dobar čovek. Prelepo je biti zaljubljen, ne postoji lepši osećaj - rekao je za medije jednom prilikom Pljugica o svojoj bivšoj partnerki.

foto: Kurir

