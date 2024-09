ELA DVORNIK POKAZALA NOVOG DEČKA! O skandaloznom razvodu ćerke Dina Dvornika brujala cela nacija, a sad smuvala Srbina! (FOTO)

Legendarni muzičar Dino Dvornik ostavio je neizbrisiv trag u srcima fanova, a njegova ćerka Ela nastavila je očevim stopama kada je u pitanju javni život.

Ona ima 33 godine i poznata je influenserka, a nedavno je bila u žiži medijskog interesovanja zbog informacije o razvodu od 13 godina starijeg supruga Čarlsa Pirsa.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, ako je suditi po njenim objavama na društvenoj mreži Instagram, buran razvod i skandali zbog raspodele imovine Elu nisu razočarali u ljubav.

Ona je na pomenutoj društvenoj mreži objavila dve fotografije, na kojima se vide senke dvoje mladih i srećno zaljubljenih.

foto: Printscreen

Na jednoj od fotografija Ela je na svojoj senci označila zastavu Hrvatske, na senci svog partnera je stavila zastanu Srbije, dok je na mestu na kom se drže za ruke ostavila emotikon srca koji simbolizuje njihovu ljubav.

Podsetimo, Elina majka, Danijela Dvornik, javno je govorila o razvodu svoje ćerke.

foto: Printscreen

- Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se rešiti, ali se konačno ne reši. Ljudi apsolutno nemaju pojma šta ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak - izjavila je Danijela Dvornik, dajući svoj osvrt na brak i razvod.

- Džabe sam ja to govorila svojoj ćerki: "to ti ne treba, možeš imati decu, ne moraš se udavati". Imala sam osećaj da to neće dugoročno funkcionisati i to se tako pokazalo, ali šta ćeš, zna ona da sam ja u pravu - započela je, a potom iskreno priznala da je najteže gledati vlastito dete kako čini greške.

- Kao roditelju je najteže gledati kada deca prave greške, a ti znaš da oni greše. Ali to je u skladu s njihovim godinama i bolje da se dogodi pre nego kasnije. Moja ćerka je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa deci u takvim stvarima - pojasnila je i osvrnula se i na, kako je ispričala, manipulativne i narcisoidne muškarce koji kad se rastanu od žene samo joj žele napakostiti i iživeti se na njoj:

- Majka će se založiti za svoju decu, a muškarac, kad nađe novu ženu će se samo posvetiti toj ženi, a istovremeno bivšoj na sve načine pokušati zagorčati život - izjavila je ona za "Hello".

