KARLEUŠA OPET RASPALILA PO SEVERINI: Svako ko ne voli i ne poštuje ovaj narod treba da očekuje JEDNO! (VIDEO)

Pevačica Jelena Karleuša bila je poslednjih dana u žiži javnosti zbog komentara na račun koleginice Severine.

U Subotici u kojoj je prvi put nastupala ponovo se za Kurir televiziju oglasila po tom pitanju.

- Svako ko nepoštuje ovu zemlju, treba da se pita tj. da obrazloži na granici zašto je to tako. Prijatelji ove zemlje su dobrodošli, je li tako? I prijatelji ovog naroda. Svako ko ne voli i ne poštuje ovaj narod, najmanje što može da očekuje je da ga pitaju na granici zašto je to tako.

A evo šta je rekla o tome kako se oseća povodom polaska svojih ćerki u školu:

- Ja sam spremna, moje ćerke su spremne, kažu da je to smak sveta što je sutra prvi dan, ali ja znam da one vole školu. Objasnila im je mama da će jednog dana govoriti da je to najlepši period njihovog života i da uživaju u svakom momentu. Posle toga ide ono što se zove ozbiljan život odraslih, to je mnogo teža škola.

