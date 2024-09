ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Debeljuca zatekao ljubavnicu s drugim, glumica očajna zbog naslednice

Ogrejalo nas je i septembarsko sunce, a to je dobro za naše abrove. Ove nedelje sam, drage moje tračarice, saznala mnogo novih informacija. Od estrade, preko politike i, naravno, nezamenljivih sportskih dogodovština.

Venčavali su se, razvodili, švalerisali i sve to sam ispratila i sada ću da vam podnesem izveštaj. Pa, da krenemo redom.

foto: Kurir štampano

Na jedno veselje je pevač, zvaćemo ga Debeljuca, poveo i ženu i ljubavnicu. Da ste samo to mogli da vidite. Žena s jedne strane - mladine, a švalerka s mladoženjine. Međutim, švalerka se toliko napucala da Debeljuci nije bilo dobro. Izbacila je bujno poprsje, utegla se u aljinče, štikle dvanaestice, namirisala se i samo skače s gu** na gu*. U jednom trenutku žena spazi tu atraktivnu mladu damu i kaže svom mužu kako je zgodna, lepa, atraktivna, pa ovom nije bilo dobro. Čovek se preznojio. Pravio se kao da je nije primetio, a pogled nije skidao s nje.

U jednom trenutku Debeljuca je otišao do toaleta i primetio ljubavnicu kako čavrlja s mladinim prijateljem. Toliko su bili prisni da je ovaj poludeo. Ni u toalet nije hteo da uđe. Iz čista mira je počeo da se svađa sa svojom ženom, ma odlepio čovek načisto. Sve mu je smetalo, i muzika i buka i zvanice. Preselo mu načisto veselje. A ljubavnica to videla, pa s mladim dečkom čak i zaigrala na podijumu. E tada se Debeljuca pokupio i napustio salu. Dva sata ga nije bilo. Žena odlepila što je sedela sama. Kada se vratio u salu, samo je uzeo sako i rekao supruzi: "Polazi". Otišli su, a tortu probali nisu. Eto šta ljubavnica može da napravi, pa to ne može niko.

Druga priča tiče se naše glumice koju ćemo zvati Venčica. Malo je poznato da nema dobru komunikaciju s već odraslom ćerkom. Venčici to pada teško, ali je još pre nekoliko godina odlučila da se neće s njom miriti dok ne ostavi alkohol, zbog kog je njena naslednica ostala i bez posla i bez prijatelja, pa je zapala i u dugove.

Glumica je probala da pomogne mezimici da se izleči, ali bezuspešno, jer ova nikad nije ni želela da prihvati da ima problem. Onda je umetnica od stresa obolela, pa je shvatila da mora da misli na zdravlje i postavila je ultimatum: ili porodica ili piće. Kad je njena naslednica odabrala ovo drugo, prekinula je s njom kontakt, a i muž ju je podržao jer drugi izlaz ni on nije video. Ipak, i dalje se nadaju da će se njihova naslednica dozvati pameti, inače će je isključiti iz testamenta.

Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

Bonus video:

05:59 STARS EP 379