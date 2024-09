PEVAČICA SE UDALA ZA 10 GODINA MLAĐEG OFICIRA! Jellena nestala u jeku popularnosti, pa postala direktorka javne ustanove

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, proslavila se krajem devedesetih godina kao pevačica "Koktel benda".

Jellena je nakon nekoliko godina solo karijere napustila javnost i udala se za oficira Komlena Lalović. Kada se porodila potpuno se povukla sa javne scene i posvetila se porodičnom životu.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, a skoro deset godina uživa u skladnom braku sa Komlenom Lalovićem, koji je doktor nauka u oblasti IT.

- Moj muž je mlađi od mene deset godina, uvek sam volela mlađe muškarce. Desilo mi da sam se udala za oficira vojske Srbije, za kapetana, a posle on izađe iz vojske. Ja sam htela da on na svadbi nosi vojničko odelo, ali on nije hteo. Tako da sam se ja udala za oficira, ali sada sam sa IT stručnjakom - rekla je Jellena za "Novu".

Pevačica se zbog porodičnog života povukla iz muzike, te se u jednom trenutku posvetila svojoj pravoj profesiji i diplomi fakulteta.

- Otkud ja u politici? Sasvim slučajno. Davno su mi nudili da uđem u nju, kad sam radila dosta kampanja svim predsednicima i strankama u okruženju. Moj jedini uslov je bio da ne vičem "živeo ovaj, živeo onaj", nego da odradim svoj posao kad završe s govorancijom. Tad su me mnogi vrbovali da uđem u njihovu stranku, ali sam mislila da je bolje da ih imam kao prijatelje. Pevala sam im i privatno, svadbe i proslave. Kako sam na DIF vodila programe za bebe, decu, ometene u razvoju, autističnu decu, ljude sa invaliditetom, ali i najstarijima, kaže mi jednog dana direktor da pročitam statut jedne stranke pošto već volim da radim s penzionerima. To je bio PUPS. I ja koja sam odbila da se učlanim u sve prethodne, uđem u njihov glavni odbor. Videla sam prosperitet u tome da dobijem i nešto dodatno da radim. Muzika je još slabije išla. Međutim, iznenada, pružena mi je ruka i rekli su mi da sam od sutra ja direktor DIF. Naravno, to je moralo da prođe Skupštinu grada, ali bila sam u šoku, iako sam imala sve kvalitete. I bila sam prva žena koja je došla na čelo jedne takve ustanove i uz to magistar. Ali napravila sam grešku, nisam se raspitala kolika su dugovanja firme - govorila je Jellena za Kurir.

"Teraju me da zategnem lice"

Podsetimo, Jellena je nedavno otkrila da joj često savetuju da se podvrgne estetskim tretmanima.

- Stalno me teraju da zategnem lice, ali ja se i dalje trudim da sve što mogu uradim prirodnim putem. Imam problem - plašim se igle! Zato nisam ništa ubrizgavala u lice, ali bojim se da ću morati jednog dana da stisnem zube i zategnem se - rekla je ona za "Informer".

