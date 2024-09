"ULAZIM U ELITU DA KUPIM TATI BUBREG, BOGATI DEČKO ME FINANSIRA" Mika Vasić nakon promene pola sa partnerom planira venčanje

Rijaliti učesnici Mika i Giba Vasić nedavno su se ponovo našli u žiži interesovanja kada se pojavila informacija da su promenili pol i postali Ana i Ivana, a sada je Ana rešila da uđe u rijaliti program "Elita 8" zajedno sa dečkom Stefanom.

Ana je za domaće medije otkrila da joj je motiv za ulazak da zaradi pare za lečenje roditelja Radeta i Rade Vasić, dok je par prethodno pričao o svojim skupocenim stajlinzima.

- Moji nemaju ništa protiv naše veze i ljubavi, ali neće da se pojavljuju u javnosti. Moj otac je medicinski radnik u Nemačkoj, slažu se sa našom vezom. Moj stajling košta 2.500 evra, samo patike su 21650 evra, majica 400, sat 150 i bermude stotka - rekao je Stefan, pa se Ana nadovezala:

- Imam Valentino, Roleks narukvicu, Roleks sat, imam bogatog dečka koji mi to sve puža, finansira me. Motiv ulaska mi je da što duže ostanem u Eliti, zaradim novac, da izlečim svoje roditelje, tati da kupim bubreg i mamu da izlečim da ih malo podignem na tron jer su oni to stvarno zaslužili.

Par se osvrnuo i na loše komentare koje su dobijali.

- Pozdrav za sve koji zavide. Ima ih mnogo. Stefan čita komentare. Ja ne, ne živim po tuđim pravilima. Oni su slepci, koji ne brišu smeće ispred svojih vrata. Moraš nekoga da upoznaš, pa da sudiš o čoveku. Ulazim u Elitu da pokažem kakva sam ja osoba, nikoga nisam ubila, ja sam samo srećna. Nisam kriva što ljudima smetam. Ja verujem svom čoveku, verujem u našu ljubav, on me neće prevariti. Da se plašim ne bih ulazila u rijaliti sa dečkom da se brukam. U Elitu ulazim zbog novca. Presrećna sam nakon promene pola, osmeh ne skidam sa lica, uživam u svojoj ženstvenosti, pored svog čoveka, voljena sam, srećna sam. Mama i Stefan se odlično slažu - rekla je Ana.

foto: Printscreen

Stefan je najavio svadbu

- Želja mi je da na svadbi peva Jana, Halid Muslimović, Aleksandra Prijović, Đani, ove zvezde. Ako u Zadruzi bude svadba tražiću da uđu mama i tata.

