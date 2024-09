BILA JE SKROMNA PROFESORKA IZ BABINOG MOSTA: Sad uživa u milionima, a malo ko zna šta je radila pre slave i bogatstva

Folk pevačica Jana Todorović puni klubove u svakom gradu i državi i rado je viđen gost na mnogim svadbama i rođendanima. Ono što je malo poznato jesu detalji iz njenog privatnog života, ali i počeci kada je reč o muzičkoj karijeri. Pevačica Jana, čije je pravo ime Dragana, završila je srednju muzičku školu u Prištini, a pevanjem je počela da se bavi već sa 14 godina.

Nakon što je 1992. godine izdala prvi album, koji nije bio popularan i slušan, Jana je odlučila da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školu na Kosovu i Metohiji. Međutim, krajem devedesetih izdaje drugi album, koji je bio bolje ispraćen od prvog, i tada pevačica odlučuje da odustane od karijere u prosveti i nastavi put estrade.

foto: Belgrade waterfront printscreen, Dragan Kadić

Od 1995. godine je udata za Ivana Todorovića, vlasnika jedne produkcijske kuće, a 11 godina kasnije, u Las Vegasu rađa ćerku kojoj daje ime Kristina Džulijen.

Ponosna na svoje Kosovo i svoje selo

Jana je rođena u selu Babin Most, nadomak Prištine, a jednom prilikom je govorila o svom poreklu:

- Kada mi neko spomene moj rodni kraj, obuzmu me najlepše emocije. Podseća me na skroman život koji smo vodili na selu, na moje pokojne roditelje za koje sam bila mnogo vezana - govorila je Jana jednom prilikom o Kosovu i Metohiji. Ja sam se na Kosovu rodila, ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Ja sam 1997. otišla. Tamo je život bio mnogo lep, ja nisam imala problema, rano sam počela da se bavim ovim poslom, lepo smo se slagali i sa Albancima, ponela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - izjavila je Todorovićeva svojevremeno.

foto: Printscreen

Novi stan od 500.000 evra

Pevačica je navodno kupila još jedan stan u elitnom delu Beograda, koji košta čak 500.000 evra.

Kako dalje navode domaći mediji, naša pevačica u dogovoru sa suprugom Ivanom, sve nekretnine prepisala je na ime kćerke.

Velikodušni Janin svekar

Pevačica Jana Todorović pored toga što sama dobro zarađuje, ima i moćnog svekra Stevu Todorovića, koji je snaji i sinu i sam kupio luksuznu nekretninu.

Kako su svojevremeno prenosili domaći mediji, Steva je u zgradi pazario čitav sprat i za to iskeširao čak 1 500.000 evra.

foto: Marina Lopičić

Podsetimo, Jana Todorović, poseduje dvorac u koji se nalazi u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj. Njen suprug Ivan, sa kojim je u braku od 1995. godine, poseduje ovaj dvorac, a malo je poznata činjenica da je pevačica zapravo snaja Svete Todorovića čoveka koji u Minhenu i Beogradu ima imperije.

Jana je tu jednom prilikom snimala i spot za svoju pesmu, a kadrove luksuznog dvorca, krasile su ovaj spot. Dvorac se zove Kago Todorović i urađen je u baroknom stilu ima privatno jezero, a sve odiše luskuzom i vredi nekoliko miliona evra.

kurir.rs/srbija danas