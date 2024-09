PRVE SLIKE GOGE SEKULIĆ NAKON ŠTO JE UDARIO AUTO: Pevačica nosi kragnu oko vrata, ruka u zavoju, jedva hoda od bolova (FOTO)

Goga Sekulić, koja je juće oborena na pešačkom prelazu kada je na nju automobilom marke “folksvagen kedi” naleteo M. D. (41), i jutros je bila na pregledu.

Uslikali smo je ispred zgrade gde živi dok se vraćala iz Doma zdravlja. Kako nam je odmah rekla, u velik je bolovima. Pevačica nosi kragnu oko vrata.

Goga je, podsetimo, provela celi dan u Urgentnom centru, gde su joj lekari uradili CT glave i kičme.

- Goga nema krvarenja i prelome, svi organi su joj u redu i svesna je. Udario ju je u levu butinu, tu ima modrice. Jako se potresla, danas je odvela sina u školu i onda se ovo desilo... Uz nju je sestra koja je došla iz Švajcarske, a njen otac će otići po malog. Brine se... - rekao je njen menadžer za medije.

Na pevačicu je, podsetimo, naleteo vozač dostave hrane, i kako su rekli očevici s kojima smo pričali, bio je veoma potresen i uplašen za pevačicu, a to je ptvrdio i menadžer.

- Neće tužiti dostavljača, stao je, pomogao joj je i on se potresao i to do te mere da se rasplakao. Hitna pomoć je brzo došla i odveli su je - ispričao je menadžer.

