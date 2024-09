HAOS NA MREŽAMA ZBOG FOTKE NEDE UKRADEN! U kupaćem kostimu izazvala buru, a onda osula paljbu: "Kako da me voli takva spodoba"

Neda Ukraden celo leto provela je u Bokotorskom zalivu gde poseduje porodičnu vilu.

Neda je tokom celog leta delila fotografije sa mora i pokazivala kako uživa u letu, a često je i svojim fotografijama u kupaćem ostavljala bez teksta.

Pevačica ima 74 godine i mnogi komentarišu da izgleda odlično.

Nakon skoro dva meseca provedenih na Crnogorskom primorju, pevačica se pozdravila sa morem do narednog leta i to uz fotografiju u kupaćem kostimu.

- Zbogom more, zbogom more, odoh u planine. Život je čudo - poručila je Neda na svom Instagram profilu.

Ipak, njena fotografija u ljubičastom kupaćem izazvala je opštu pometnju na društvenim mrežama, a jedan od komenatara da je u pitanju fotošop, potpuno je izrevoltirao pevačicu.

- Ajd’ što si slabovida pa ne vidiš šta je fotošop, a šta nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je ok jer kako da me voli takva spodoba. Al’ što imas potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš, uh kako je to jadno. A meni dragooooo!- poručila je pevačica.

Luksuzna vila u Bokokotorskom zalivu

Neda je nedavno otkrila kako je postala vlasnica vile u Crnoj Gori u kojoj odmara tokom leta.

- Tada sam se zabavljala sa Jeleninim tatom koji je rodom po majci odavde, znate, kad ste zaljubljeni sve vam je lepo. Boka je zanimljiva i ima puno lepih stvari, ovo mesto mi je bilo Sen Trope. Nama je to postala letnja oaza, porodično volimo da dođemo ovde. Unuci posebno vole da uživaju - rekla je Neda u "Premijera Vikend Specijalu i dodala:

- Mi smo zajednica koja živi svoje živote, svi imamo svoj ritam i ne opterećujemo jedni druge. Uvek ispoštujemo taj porodični ručak koji je oko dva, mada ja volim nešto kasnije da jedem pa svojim ručak i večeru.

