NAJBLIŽI SARADNIK PEVAČICA IZNEO ISTINU O NJIMA U JAVNOST! Sa njom je imao veoma loše iskustvo, a Lepu Brenu totalno raskrinkao!

Dame sa domaće javne scene uglavnom su vrlo zahtevne i zahtevaju perfekciju kada je u pitanju njihov izgled.

Frizer Marjan Petrov blizak je saradnik naših najpoznatijih pevačica, te je sada za Kurir otkrio kako je raditi sa njima i izneo sve detalje o njihovoj saradnji.

foto: Kurir

Dolaziš iz jednog malog mesta u Makedoniji, kako si upoznao zvezde sa kojima sada sarađuješ?

- Poznato je da naše poznate dame često nastupaju u Makedoniji. Upravo su koncerti i nastupi ukrstili puteve Marjana Petrova i najvećih estradnih zvezda sa Balkana.

Sa mnogima si postao dobar prijatelj, a sa mnogima si nastavio i privatno da sređuješ.

- Sa zadovoljstvom sledim njihove nastupe i uživam sa njima, što privatno, a što radeći na njihovoj lepoti.

foto: Kurir

Sa kojim sve pevačicama si do sada radio?

- Sa mnogima, među njima su Slađa Alegro, Jelena Tomašević, Džejla, Tea Tairović, Jelena Rozga, Nikolija, Ivana Bum Nikolić, Tijana EM, Sandra Afrika, Edita. Sa svima njima i danas sarađujem i sa svim pevačima gore pomenutim imam, pre svega, iskrenu i lepu saradnju, ali moram da izdvojim najveću jugoslovensku zvezdu – Lepu Brenu. Saradnja sa njom počela je pre mnogo godina, dala mi je toliko poverenja da se poigram njenim izgledom..

foto: Kurir

Kakva je, zapravo, Lepa Brena?

- Ona je toliko velika zvezda, a toliko skromna. Pravi je profesionalac i verujte mi neizmerno sam zahvalan što je odabrala baš mene.

Sa kim ti je bilo najteže?

- Uh, ne mogu da izdvojim najgoru saradnju, oni se prepuste meni, zajedno uživamo u toj radnoj atmosferi ulepšavanja, a kada svoju zamisao pretočim u delo, onda je najveća sreća kada one odu zadovoljne svojim izgledom. No, mogu da kažem, da mi saradnja sa Milicom Pavlović nije ostala u najlepšem sećanju, te se nadam da ću u budućnosti moći da promenim to mišljenje – navodi Petrov.

A sa kim imaš najbolju saradnju?

- Slađa Alegro! Ona je moja najveća podrška i mogu da kažem da je toliko verovala u mene da je upravo ona bila ta moja poveznica sa srpskom estradom. Sladja je meni više od prijatelja, ona je moja familija – kaže Petrov.

foto: Kurir

Jelena Tomašević bila specijalan gost na koncertu Bočelija, tada si sarađivao i sa njom.

- Tada sam imao retku priliku da stojim “rame uz rame” sa najvećim svetskim zvezdama kao što je Ana Netrebko, sa kojom sam uživao u bekstejdžu, i koja mi je dozvolila da se poigram sa njenim izgledom. Sa ovim iskustvom mogu slobodno da kažem da su najveće svetske zvezde najskromnije i najbolje za saradnju.

