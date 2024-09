"KADA ODLUČIM DA PREKINEM..." Dragana Mirković za Kurir progovorila o svojim počecima: Jednu stvar pamtiće do kraja života!

Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković pojavila se na večerašnjem otvaranju Sava Centra i zablistala na crvenom tepihu!

U elegantnom crnom kombinezonu pevačica je pobrala svu pažnju i poglede prisutnih, a za Kurir je otkrila koje je uspomene vežu za dvoranu koju je punila više puta.

foto: Nemanja Nikolić

- Za Sava Centar me vezuje 1984. godina, kada sam snimila svoju prvu ploču, to je moj početak karijere. Bila sam na Međunarodnom sajmu muzike, "MESAM" i dobila prvu nagradu. To je za mene bilo neverovatno. Posle toga su usledili i za mene izuzetno važni koncerti 1995. godine. Oni su bili baš takvi kakve sam oduvek želela da imam, posebno u tom periodu, jer su bili, kako bi se reklo "od štapa i kanapa". Potom je usledio i humanitarni koncert 2010. godine, tako da me mnogo predivnih uspomena veže za Sava Centar.

Nakon velikih koncerata koje održala, Dragana je otkrila da bi volela da u Sava Centar dođe kako bi slušala kelege i podržavala ih.

- Ne verujem da ću uskoro imati tako nešto, ali mogu da dođem i slušam nekog svog kolegu. Zbog toga je lepo doći u Sava Cntar, ne moram samo da radim, je l' tako? - rekla je tajanstveno Dragana uz široki osmeh na licu i dodala:

- Moja energija se nikad neće ugasiti. Ja sam zaljubljenik u ljude i muziku, u svoju publiku. Generalno sam pozitivna i vesela osoba, to i jeste ono što me drži godinama sa istom količinom energije kao i na početku. To samo ljubav može da uradi. Nije tačno da prekidam karijeru. Koncerte ne radim da bi se govorilo o rekordima, već volim publiku. Kad odlučim da to prekinem, uradiću to na vrlo emotivan način.

Ona se potom usvrnula na veliki koncert sa kolegom Acom Lukasom.

- Jedva čekam ponovno druženje sa Acom. Imamo veliki hit. Presrećna sam zbog toga.

