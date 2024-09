MILICA PAVLOVIĆ BLISTA NA CRVENOM TEPIHU! U haljini čudnog kroja oduševila sve, a evo kakav joj je plan za večeras

Milica Pavlović večeras se pojavila na crvenom tepihu, povodom otvaranja Sava Centra, a njena haljina sve je oduševila.

Pevačica je za ovaj događaj odabrala kratku haljinu roze boje, ali ono što se svima dopalo je kroj haljine. Na grudima je imala cvetove u istoj boji, a stala je i pred medije kako bi otkrila kakve uspomene joj budi ovo mesto.

foto: Nemanja Nikolić

- Za Sava Centar me vezuje to sto sam ovde često dolazila, posebno kao mala.. . Bila sam na koncertu Ane Bekute kao gost. To me najvise vezuje. Drago mi je što je renoviran, i što izgleda impozantno - rekla je Milica.

foto: Nemanja Nikolić

- Veceras đuskam na Čolinom koncertu. Radujem se jer sam ga poslednji put slusala 2011. Godine. Jedva čekam. Za crveni tepih pripremala sam se sat i po vremena - rekla je Milica.

- Avgust je moj mesec. Imam fenomenalne ljude oko sebe. Rođendan sam provela savršeno. Malo Švica, malo Italija... - dodaje.

Bonus video:

00:03 RADE SERBEDZIJA SA ZENOM LENKOM