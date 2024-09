KAKO JE NASTALA PESMA "POGLEDAJ DOM SVOJ ANĐELE": Predlagana za HIMNU, zbog nje je kasnio voz iz BEČA prvi put ikad

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. On je nedavno primljen u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. "Pogledaj dom svoj anđele" je po mnogima najbolja pesma grupe Riblja čorba, a njom je Bora Đorđević završavao svaki svoj koncert. Pesma nosi isti naziv kao i roman Tomasa Vulfa koji govori o američkoj krizi. Bora Đorđević je tih godina bio buntovnik koji se borio protiv svih, a on je pričao kako se pesma bukvalno skoro sama napisala. "Pesma "Pogledaj dom svoj anđele" nastala je neobično, jer se sama pisala. Otišla je mimo moje volje, slike su same dolazile. Nije baš najpravilnija rima, ali tako mi je došla”, pričao je Bora.

"Jako sam je dugo pisao kako bih bio sasvim zadovoljan svakom rečju. I onda je pesma imala svoj život. Na svakom mestu različito zvuči – kada je bend svira, kada je peva hor i svira simfonijski orkestar, različito zvuči u razrušenom Vukovaru, gde su u publici bila samo deca, različito zvuči u Štrpcu na Kosovu i Metohiji”, pričao je Đorđević. Đorđević je pričao i kako mu je u Beču na železničkoj stanici hor Prvog srpskog pevačkog društva otpevao „Pogledaj dom svoj, anđele” iz voza koji se upravo spremao da krene.

„To je bila potpuno nestvarna situacija. Na praznom peronu, stojim, gledam i plačem – slušam kako oni kao anđeli pevaju. To je bio prvi put u istoriji austrijskih železnica da voz kasni u polasku, jer kada se pesma završila, pustili su da voz krene”, ispričao je Đorđević, koji je tada otkrio da su mu predlagali da ova numera bude srpska himna. „Interesantno je da jedna ozbiljna pesma bude toliko slušana. Čak postoji jedna grupa ljudi koja je htela da predloži da ta pesma bude srpska himna. Naravno, mi imamo našu himnu, ali to sam shvatio kao kompliment”, pričao je Đorđević, prenela je Politika. Pogledaj dom svoj, anđele I skini paučinu s očiju Videćeš prizore potresne Videćeš nesrećne i bolesne Videćeš čemer, smrt i jad Pogledaj stado, anđele Sve sami bogalji i prosjaci Slepi tumaraju u gomili Svima su kičmu polomili Od tebe očekuju spas Pogledaj bagru, anđele Njihova duša je prokleta Svima su stavili amove Sebi sagradili hramove Ruke im ogrezle u krv Podigni mač svoj, anđele Seti se Krstaških ratova Seti se preklanih vratova Kad dođeš Bogu na istinu Nek ti u duši vlada mir Usliši molitve, anđele Dabogda pocrkali dušmani Pa budi anđeo osvete Neka na svojoj koži osete Šta znači beda, strah i bol Anđele Šta znači beda, strah i bol Pogledaj dom svoj, anđele I skini paučinu s očiju Videćeš prizore potresne Videćeš nesrećne i bolesne Videćeš čemer, smrt i jad.

