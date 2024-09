"PATIM OD BOLEŠTINA, ODRAĐUJEM ZADNJE DANE" Poslednji intervju Bore Čorbe, ovako je pričao o svojoj bolesti

Bora Đorđević umro je u 72. godini života, a poslednje dane proveo je u bolnici u Ljubljani. Bora Đorđević, čuveni roker, poslednjih dana nalazio se u bolnici u Ljubljani i zdravstveno stanje bilo mu je pogoršano.

Naime, Bora Čorba je u svom poslednjem intervjuu koji je dao u emisiji Mire Adanje Polak citirao i stihove nove pesme, koje su, kako je rekao, opisivale njegovo trenutno stanje.

- Da čujete moju novu pesmu... "Zaista ne volim to što starim, postajem matora lenština, ne živim, samo životarim, i patim od raznih boleština... Ovde se osećam k'o i svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem".

Bora Đorđević, priznao je tada da mu je supruga Dubravka, koja je 28 godina mlađa od njega, velika podrška u životu i da se prvenstveno zbog sebe, ali i zbog nje trudi da bude dobro.

"Prestali su da mi rade pojedini delovi"

- Verovatno bih se ugasio negde usput da nisam došao u Sloveniju jer sam suviše divljao. I to ima svojih dobrih strana, ali malo sam preterivao. Shvatio sam to kada su prestali da mi rade pojedini delovi, a nije bilo rezervnih. Nisam odmah reagovao, opustio sam se. Čovek prvo pomisli: “Teraću dokle mogu”, ne zabrine se uopšte. Sada znam pored koga sam i ko me voli, i da ima smisla truditi se da potraješ što duže, da bi i ta ljubav potrajala - objasnio je Bora i dodao kroz šalu:

- Bio sam dečkić kada smo se sreli, imao sam 61 godinu. Žao mi je što je nisam upoznao ranije. Deset godina smo zajedno.

Narod u Sloveniji i Srbiji uspeo je da uporedi kroz jedan primer

- Ovde je potpuno drugačije. Ljudi mi u Sloveniji prilaze i kažu: “Izvinite što vam oduzimam vreme, da li možemo da se fotografišemo”, a u Srbiji mi kažu: ”De si brate, ajde da se slikamo”. Valja i jedno i drugo. Drugi je mentalitet, ali se čovek navikne i na jedno i na drugo - pričao je Bora, koji je zahvalan na ogromnom broju fanova.

- Osećam povratnu energiju i ljubav. Postoji grupa ljudi koja nas prati na svakom koncertu, oni su toliko verni... Postoji jedan dečko koji je nedavno prešao 1.500 kilometara da bi nas slušao u Sloveniji. Dolaze ljudi organizovano iz Hrvatske, ma od svuda. To su ljudi koji tetoviraju znak našeg benda na telu, oni će slušati svaku pesmu koju izdamo - rekao je i dodao:

- Teže mi je da se popnem na binu nego da pevam. Posle sam prazan i srećan na neki način jer sam dao sve od sebe. Sviraš zato što voliš, a pare će doći. Kad ne bih pevao, onda bolje da me nema. Ne bi imalo smisla.

"Uspavljuju me turske serije"

- Nećete mi verovati kada vam kažem, ali turska serija. Toliko sam omatorio da to gledam, to uopšte ne liči na mene. Upoznao sam neke ljude kod Kusturice koji prave te serije. Bili su mi simpatični, pa sam im pomagao da uđu na te zatvorene projekcije. Raspitali su se ko sam i dogovorili su se da se pojavim u jednoj epizodi te serije, nisam uspeo to da realizujem i žao mi je i dan danas - zaključio je Bora u emisiji Mire Adanje Polak.

Bora se pre smrti nalazio u bolnici

Za "Blic" se pre par dana oglasio menadžer grupe "Riblja čorba", Bane Obradović, koji nam je otkrio da je Bora tada zadržan u bolnici.

- Bora je u bolnici, za 24 sata znaćemo sve. Za sada samo imamo informaciju da je u pitanju jaku upala pluća, porodica je o svemu obaveštena - rekao nam je Bane Obradović, menadžer grupe.

