“BORA JE BIO MOJ ANĐEO ČUVAR 50 GODINA” Daša iz Legendi potresen zbog Čorbine smrti! U poslednjoj poruci napisao je: Čuvaj se kume

Zoran Dašić Daša iz grupe “Legende” bio je u kumovskim odnosima sa Borom Đorđevićem, koji nas je napustio danas u 72. godini života. Kontaktirali smo sa Dašom, koji nam je potvrdio da je i on pre pola sata dobio najcrnje vesti:

- Pre pola sata su mi javili tužnu vest, čim sam se probudio. Bora je bio veliki deo mog života. Nama je 50 godina bukvalno praktično život bio isprepleten. Sretali smo se, sarađivali i ako je neko bio moj zaštitnik i anđeo čuvar, to je bio Bora. Kad god sam bio u nekim kriznim situacijama, što poslovnim, što privatnim, on se jednostavno bio pojavio - ispričao nam je Daša. Zoran je sa nama podelio i poslednju poruku koju je dobio od Bore:

foto: Printscreen

- Poslednji put smo se videli pre 2-3 meseca, više smo se čuli telefonom, jer je on bio u Ljubljani. Gledam sad njegovu poslednju poruku koja mi je ostala od njega, jer sam i ja imao neka zdravstvena ispitivanja. Napisao mi je: “Čuvaj se kume!” On je meni to napisao, a i sam je bio jako loše. Znao sam ja da je on već dugo bio poprilično načet, ali to je život. Nadao sam se da će nam biti gost na koncertu u Sava Centru u novembru jer je on od prvog dana sa nama, ali eto… - rekao nam je potreseni Daša.

Bonus video:

03:15 BORA ČORBA U KRITIČNOM STANJU! Novinar Kurira iz Ljubljane otkriva najnovije informacije iz bolnice gde je hospitalizovan roker