BORI ČORBI ĆE BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA: Evo gde će legendarni muzičar biti sahranjen

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. On je nedavno primljen u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. Bio je na terapiji antibioticima i na kiseoniku, a posle nekoliko dana zbog pogoršanog stanja, stavljen je na respirator. On se, inače, dugo borio i s teškom bolešću. Muzičar je i pred Novu godinu imao upalu pluća zbog čega je tada otkazao koncert u Nišu.

Borin menadžer Bane Obradović za Kurir je otkrio da je u stalnom kontaktu sa porodicom i progovorio o sahrani legendarnog muzičara:

- Čuo sam se sa porodicom, radi se na papirima. Ne zna se još uvek kada će njegovo telo biti prebačeno za Srbiju, pa samim tim ni detalji oko sahrane. Mora se proći procedura u bolnici i sve ostalo. Bora će biti sahranjen u Čačku, to je njegova želja! On je još svojim delima ostavio neizbrisiv trag, neka mu je laka zemlja - rekao je Bane za Kurir.

Rok legenda Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu, potvrdio gradonačelnik Čačka

U oproštajnim rečima koje je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, uputio prijatelju Bori Đorđeviću, nalazi se i ispunjenje poslednje želje proslavljenog rokera, a to je da on bude sahranjen u rodnom gradu. Prvi čovek Čačka i Bora su inače dugogodišnji prijatelji.

- Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevazidjeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje Čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen - izjavio je Milun Todorović.