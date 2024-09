DESINGERICA UJEO RADU MANOJLOVIĆ! Ona iznosila jednu od svojih teorija, on napravio neočekivani potez! Vriska u studiju

Pevačica Rada Manojlović i kontroverzni treper Dragomir Despić Desingerica pojavili su se u gostima kod Ognjena Amidžića.

Folkerka je tom prilikom otkrila najveću teoriju u koju striktno veruje, a koju je podelila na svom profilu na društvenoj mreži "Iks".

foto: Printskrincreen Youtube Amigi Show

- Ono što je istina na ovom svetu, recimo da je Bil Gejts zatamljuje i zamračava sunce kredom, to je istina i zato se osećamo kao u mikrotalasnoj. Mi pamtimo da je oduvek ekstremno mlečno nebo bilo kada je bilo plus 40. Zato imamo suše, zato se igraju sa nama...On je samo figurica neka koja je ispred svih - rekla je Rada Manojlović, i dok je to izgovarala reper je ugrizao:

- Ju, što si me ujeo Desingerice - poskočila je Rada.

Nakon što su se svi nasmejali zbog ovoga, voditelj je nastavio razgovor sa Radom.

- Zamisli napravili su emisije gde pričaju da mogu da prenesem karijes ljudima kad im pljujem u usta - rekao je Desingerica.

foto: Printscreen YT

- Šta je cilj Rado svega toga? - pitao je voditelj.

- Nisu cilj pare, cilj je dosada, dosada je đavolja rabota. Kad bi imao sve pare i kada bi sve kupio, bilo bi ti dosadno? Realno, bilo bi ti, pa hajde da se igraš. Činjenica je da ti neko prodaje činjenicu da se povećanje ugljen-dioksida dešava zbog krava, a vozi se svugde privatnim avionom - rekla je Rada.

Inače, Desingerica se nije smirivao tokom cele emisije. Prvo je nosio Đanija kroz studio, a onda ga i zakitio parama nakon čega su zajedno ispijali piće iz folkerove cipele.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

