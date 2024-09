"BRATE..." Oglasio se Aca Lukas nakon smrti Bore Čorbe, folker neutešan i slomljen

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, oglasii se nakon vesti da je preminuo legendarni roker Bora Đorđević (72), nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Frontmen grupe "Riblja čorba" poslednjih dana ležao je u Kliničkom centru u Ljubljani, intubiran, a bitku je nakon 15 dana borbe, nažalost, izgubio.

Skrhan bolom, putem svog Instagram naloga ovim povodom Lukas je istakao:

- Brate, počivaj u miru.

Rok legenda Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu, potvrdio gradonačelnik Čačka

U oproštajnim rečima koje je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, uputio prijatelju Bori Đorđeviću, nalazi se i ispunjenje poslednje želje proslavljenog rokera, a to je da on bude sahranjen u rodnom gradu. Prvi čovek Čačka i Bora su inače dugogodišnji prijatelji.

- Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevazidjeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje Čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen - izjavio je Milun Todorović.