GOCA LAZAREVIĆ ODGOVORILA ZORICI MARKOVIĆ I VENDI: One je nazvale guskom, ona sad odbrusila! Ovo im je poručila

Pevačica Zorica Marković pre nekoliko dana isprozivala je koleginicu Gocu Lazarević zbog njene izjave o rijalitiju. Folkerki, koja je više puta učestvovala u takvim televizijskim formatima nije se dopalo Gocino mišljenje, pa je žestoko udarila po njoj.

Potom se oglasila i Vesna Vukelić Vendi, koja je takođe osula paljbu po Lazarevićevoj, koja se sada oglasila na svom Instagram storiju.

foto: Nenad Kostić, Nikola Anđić

Ona je poručila da kreće na turneju te da je to razlog zbog kojeg je koleginice negativno komentarišu u javnosti:

- Zovu me novinari i traže moj komentar na oglašavanje određenih ljudi po medijima, koji imaju potrebu da ružno komentarišu moje ime i karijeru dugu 50 godina. Da nisam zakazala veliku zlatnu turneju , koja počinje u Nišu i Čačku, verovatno im ne bih smetala. ja nikome od njih ne zameram, govore o sebi. Ružne reči i uvrede nikada nisu bile i neće biti deo mog izražavanja. Voli vas sve vaša Goca. Vidimo se na mojim velikim koncertima. P:S. na koncert su pozvani svi, pa čak i ovi što ne pričaju lepe stvari po novinama - napisala je Goca.

foto: Instagram

Podsetimo, nakon što je Goca izjavila da ona ima legendarni hit "Vidovdan" koji joj ne dozvoljava da se pojavi u rijalitiju, Markovićeva joj je poručila da promeni plastičnog hirurga.

- Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno - kazala je Zorica za Kurir pa nastavila:.

- Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja!

foto: Kurir televizija

Ubrzo se oglasila i Vendi.

- Goca Lazarević, koju su ranije zvali gugutka, a sada čujem i guska, žonglira mase, drži u ustima i šušti sa najuzvišenijim događajem Vidovdanom koji je pored Svetosavlja pečat srpskog identiteta.

Opasku, koju joj je dobronamerno uputila Zorica Marković, da promeni plastičnog hirurga i zubara da više ne šušti ili šišti, kao i to što guguče, to nam samo para uši. I to nije velika šteta!

- Ali nas duboko pogađa i vređa dostojanstvo! Jeste činjenica da ovaj sveti praznik provlači kroz svoja tanka usta (kao dve pertle) osoba koja nije viđena u Ravanici za Vidovdan! I daj bože da uopšte zna da su tamo mošti Svetog Kneza Lazara! Nikada je tamo nisam videla godinama unazad za Vidovdan!

- Isto tako je nisam videla ni u Ljubostinji gde su mošti Svete kneginje Milice (u monaštvu Efrosinije, sa velikom shimom), takođe i mošti Jefimije, žene Uglješe Mrnjavčevića koja je vaspitavala pet ćerki i dva sina Svetog Kneza Lazara.

- Ne samo da je niko tamo nije video, nego niko je nije video na liturgiji u bilo kojem hramu, niti nosi krst na grudima, koji Knez Lazar i svi njegovi nisu skidali - kaže Vendi i dodaje:

- Goloždrava (bez krsta) Gordana putuje tako u muzičkim autobusima sa još nekim pevačima u karnevalskom raspoloženju od bine do bine čineći razbojništvo bez krsta, pričešča i liturgijskog zivota nad ovim svetim praznikom!

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Pevati ili kako kažu dobro upućeni gugutati i šištati o jednom takvom pravoslavnom mučeniku kao sto je Sveti Knez Lazar, a čitati o njemu zaobilazeći njegovo pravoslavlje i svetinje i ne živeći liturgijski, ćutati o njemu bez ikakvog osvrtaja na njegove ćerke Maru, Draganu, Teodoru, Jelenu i Oliveru, bez ijedne reči decenijama unazad o Oliveri koja je žrtvovana Bajazitu zarad mira u Srbiji i koja nije promenila veru i koja se vratila posle 14 godina! Bez ijedne jedine reči i slova i pohvale Svetom Despotu Stefanu Lazareviću, sinu Svetog Kneza Lazara i kneginje Milice! Bez ijednog poklona svetinji Manasiji koju je on lično podigao i jos mnoge svetinje u kojima Gordana nije viđena niti ih spomenula, a kamoli da se tamo liturgijski oboži i pričesti kao sto su svi u porodici i do poslednjeg vojnika Svetog Kneza Lazara činili! Bez ikakvog znanja i spominjanja kako je Kneginja Milica posle Vidovdana došla do moštiju Svete Petke! Bez reči o Milošu Obiliću kao ni o svetinjama koje je Sveti Knez Lazar gradio po Braničevskom okrugu! I tako mogu da nabrajam do sutra - u dahu izgovara Vukelićeva.

- Gordana Lazarević je samo jedan falsifikator koji uzima u usta neobožena, bez krsta na grudima i bez Jevanđelja u ruci. Sveti Knez Lazar bi, ubeđena sam, ovakvog izdajnika sabljom najurio i zabranio ikada ime da mu pomene, niti praznik. Jedna stvar je tu jako simptomatična.... Ako je Gordana Lazarević sa punim ustima gutala o Vidovdanu, zašto ovakav lažni patriota ne želi da peva javno o Čiča Draži? Car Lazar i Čiča Draža su istog duha - priča Vendi i dodaje:

- Razlog je taj što je oko Čiča Draže sve još sveže, kao i to što je Čiča Draža antipod titoističkom duhu sa kojim se sjedinila na televiziji sa još nekim pevačima Gordana Lazarević! I lukavo ćuti zaobilazeći i Dražu i Pravoslavlje!

- Baš tako ušuškana bez krsta na grudima i Jevanđelja u ruci, kukavički, gordoj Gordani poručujemo da izađe na bojište! Na liturgijsko polje koje svedoči istinu i pravdu! Ako sme!

- Ne kiti se Vidovdanom Gordana, sa kojim nemaš nikakvu organsku spregu! I ćuti za sve teme, kao što si do sada ćutala! Ostani goloždrava gugutka koja šišti i spominje Vidovdan kao sredstvo naplate. Jadno da jadnije ne može - zaključila je Vesna.

