"NJEGOVO BOGATO STVARALAŠTVO JE ZALOG ZA BUDUĆNOST": Đule Van Gog se emotivnim rečima oprostio od legendarnog rokera

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u bolnici u Ljubljani, a od njega se celog dana opraštaju prijatelji, kolege, ljubitelji rok muzike.

Povodom smrti legendarnog Bore Čorbe oglasio se i frontmen rok sastava "Van Gogh", Zvonimir Đukić Đule. Kako je Đukić naglasio, Đorđevićevi stihovi i muzika ispisani su zlatnim perom i čine svetionik i obeležje jedne muzičke epohe.

- Njegova muzika ostaće sadašnjim generacijama kao putokaz za večnost, a njegovo bogato stvaralaštvo nekim novim klincima, zalog za budućnost! Neiscrpna Borina energija, ljubav prema stvaranju, posvećenost i snaga Feniksa, nešto je po čemu ću ga zauvek pamtiti - kazao je Đukić za Tanjug.

Rok legenda Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu, potvrdio gradonačelnik Čačka

U oproštajnim rečima koje je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, uputio prijatelju Bori Đorđeviću, nalazi se i ispunjenje poslednje želje proslavljenog rokera, a to je da on bude sahranjen u rodnom gradu. Prvi čovek Čačka i Bora su inače dugogodišnji prijatelji.

foto: Nemanja Pančić

- Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevazidjeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje Čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen - izjavio je Milun Todorović.