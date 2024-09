"SLOBA I MIRA SU ANGAŽOVALI ČOVEKA DA ME UBIJE" Bora Čorba je tvrdio da je zbog ove pesme Slobodan Milošević naručio likvidaciju

Bora Đorđević, frontmen grupe "Riblja čorba" danas je preminuo u 72. godini života u bolnici u Ljubljani.

foto: Nebojša Mandić

Bora Đorđević tokom života je u više navrata isticao da nije bio za vlast tadašnjeg predsednikaSlobodana Miloševića, a njegovoj ženi Miri Marković posvetio je pesmu "Baba Jula".

Zbog ove numere je, kako je Bora svojevremeno tvrdio u emisiji "Goli život", Milošević je unajmio čoveka da ga likvidira, te je grupa odavno ne peva na svojim koncertima.

foto: EPA/Srđan Suki

U nameri da ga ubiju, Bora je pojasnio da je za to "unajmljen njegov prijatelj koji mu je, desetak godina kasnije sve priznao".

- Posle svega što sam radio, jedino odbijam da pevam pesmu 'Baba Jula', koja govori o Miri Marković i Slobodanu Miloševiću, mada znam da su mog prijatelja angažovali da me rokne. On je vojni invalid kog je Udba angažovala da mi se približi i da me ubije. Tek posle deset godina mi je sve priznao. To nije jedini slučaj. Jedan čovek iz 'crvenih beretki' mi je u kafani rekao: "Znaš da je trebalo da te roknem, ali nije mi se dalo, bio si mi simpatičan" - pričao je Đorđević u pomenutoj emisiji.

foto: BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia

Pevač je rekao i da je Marko Milošević, sin pokojnog predsednika, navodno pobesneo kad je čuo pesmu Riblje čorbe u jednom klubu u Moskvi. "Taj nam je jedini pretekao", rekao je tada Milošević, tvrdio je Bora Đorđević.

Bora imao 3 braka Bio je oženjen Draganom Đorđević, sa kojom ima sina Borisa, a sa njima je živela i Tamara, Draganina kćerka iz prethodnog braka. Borisav i Dragana su se sporazumno razveli 5. februara 2007, a Borisav joj je ostavio stan u kojem su živeli. Dragana Đorđević je izvršila samoubistvo 23. marta 2007.Po drugi put se oženio dvadeset šest (neki izvori kažu dvadeset osam) godina mlađom rudničankom Aleksandrom. Venčanje je obavljeno na Rudniku, 18. novembra 2009.Aleksandru je upoznao tokom turneje po SAD. Nakon četiri godine je i ovaj brak okončan - piše na "Vikipediji". Bora Đorđević je nekoliko godina unazad bio u srećnom braku sa Dubravkom, s kojom je živeo u Ljubljani u Sloveniji.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:05 STARS EP 380