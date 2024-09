KURIR SAZNAJE: Evo kada će u Čačku biti sahranjen Bora Đorđević

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. On je nedavno primljen u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. Bio je na terapiji antibioticima i na kiseoniku, a posle nekoliko dana zbog pogoršanog stanja, stavljen je na respirator. On se, inače, dugo borio i s teškom bolešću. Muzičar je i pred Novu godinu imao upalu pluća zbog čega je tada otkazao koncert u Nišu.

Kako Kurir saznaje, legendarni roker biće sahranjen u petak 6. septembra u Čačku. Sahrana će se obaviti na Gradskom groblju, a pre toga komemoracija u Domu kulture.

Podsetimo, prilikom posete i nastupa u Čačku u martu prošle godine, pokrenuta je inicijativa da se jedan trg u Gradskom parku nazove njegovim imenom. Inače, taj park se nalazi preko puta zgrade u kojoj je odrastao u Ulici Veselina Milikića. Međutim, Bora nije s oduševljenjem prihvatio tu vest, ali je kroz osmeh prokomentarisao:

- To priznanje obično daju posthumno, a meni to posthumno ne znači mnogo, jer neću znati. Voleo bih da doživim tako nešto u Čačku. Doduše, imam nešto slično u beogradskom Zoološkom vrtu, tamo postoji staza koja se zove Borino sokače - izjavio je Bora prilikom svog poslednjeg nastupa u rodnom gradu.

Od ideje se tada odustalo, mada je grad bio spreman da finsnijski podrži takvu inicijativu Čačana.

Rok legenda Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu, potvrdio gradonačelnik Čačka

U oproštajnim rečima koje je Milun Todorović, gradonačelnik Čačka, uputio prijatelju Bori Đorđeviću, nalazi se i ispunjenje poslednje želje proslavljenog rokera, a to je da on bude sahranjen u rodnom gradu. Prvi čovek Čačka i Bora su inače dugogodišnji prijatelji.

- Napustila nas je legenda rokenrol scene naše Srbije i regiona, maestralni i neprevazidjeni muzičar, tekstopisac i frontmen najveće rok grupe Riblje Čorbe. U 72. godini života preminuo je Bora Đorđević, ikona Čačka i čovek koji je za četiri i po decenije muzičkog stvaralaštva ostavio neizbrisiv trag u srcima svih generacija. Odavno postavši besmrtan za njegove Čačane i Čačak, uvrstio se u red najvećih legendi koje je ovaj grad iznedrio. Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen - izjavio je Milun Todorović.