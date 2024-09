BORA ČORBA DAO 30.000 MARAKA KRISTIJANU GOLUBOVIĆU! Rokerova supruga poludela, OVO JU JE BAŠ UVREDILO: Nepoznati detalji

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u 72. godini nakon duge borbe sa upalom pluća. Iza sebe je ostavio riznicu hitova koje su obeležile brojne generacije.

Međutim, mnogi ne znaju da je na jednoj od pesama sa rokerom sarađivao i niko drugi do Kristijan Golubović.

foto: Damir Dervišagić

On je otkrio jednom prilikom kako je došlo do toga, kao i da je zaradio neverovatnih 30.000 maraka.

"Mene je 1993. godine Bora pozvao da mu budem gost u pesmi. Tad sam zaradio 30.000 maraka", započeo je Golubović.

foto: Stefan Jokić

"Meni je Borin menadžer obećao da ću, ako otpevam sve tri strofe, zaraditi dobre pare. Otisao sam u Zemun u studio i snimio iz prve. Bora me ishvalio. Onda me je zvao menadžer koji je imao rukomentni klub, da dodem kod njega, održao je obećanje i dao mi pare. Skinuo je sa zida neki bronzani krug, neki rad od metar i nešto i poklonio mi i to. Borina tadašnja žena se uvredila jer je mislila da Bora neće uzeti ni deseti deo toga koliko sam ja zaradio", ispričao je Kristijan.

kurir.rs/mondo

