"KAO MLAĐA SAM MOGLA DA SE OSTVARIM KAO MAJKA, ALI..." Pevačica se razvela od muža, sada predaje na fakultetu a ovako priča o deci

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena svoju muzičku karijeru stavila je u drugi plan i danas predaje na jednom privatnom fakultetu, a o svom privatnom životu retko govori.

Ipak, poznato je da se Nena razvela od svog supruga, a o toj temi govorila je jednom prilikom.

"Brak je dvosmerna ulica, onda se lepo i kulturno dogovoriš ako može, ako ne – onda imaš advokata. Ja nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Ovde ljudi primitivno razmišljaju. Žene radije trpe nego da se razvedu i imaju svoj život. Ja kada sam se udala, svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala, a pre toga sam osvojila 24 nagrade na muzičkim festivalima", pričala je ona i dodala:

"Čovek nije bio iz javnog sveta, ali nema veze, ja sam bila srećna. Savetujem devojke da se udaju, to je posebna čar i deo život, ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan, lepo smo završili priču i idemo dalje, to je mnogo bolje nego da imate sumnje – to je glupo - rekla je pevačica.

Ona je istakla da su je mnogi smatrali zahtevnom, te je otkrila da li su muškarci imali predrasude o njoj.

- Pravi muškarac koji je ostvario sebe u nekom pogledu biznisa nema predrasude, a onaj ko sebe nije ostvario, može da optuži drugu stranu za nešto što ne postoji, a čim u takvom odnosu imate sumnju, to je katastrofa, to je crv. Čim krene crv da ide po jabuci, ona je već trula, a ja sam uvek govorila, meni kum kaže da sam zahtevna, a ja kažem ne. Ako osetim tu vibraciju to je to, a ako neko nije zadovoljan svojim životom, pa ima sumnju, on će da sumnja u svakoga. Kažu mi da ne volim brak, nije istina, ja obožavam brak, uživala sam dok je trajalo. Ja sam skoro rekla da jedva čekam da se udam, oni su se kidali od smeha - rekla je Ekstra Nena za Novu.

"Nisam se ostvarila kao majka"

Ona je govorila i o tome kako je u mladosti imala priliku da postane majka, ali da se do nažalost nije dogodilo.

- Ja sam mlada možda imala prilike, ali bilo je nekih nesrećnih slučajeva koji su doveli do toga da se ne ostvarim. Ali, vidim da kako sam se posvetila ovoj deci sa kojom radim, da sam ja njima i majka i otac i tetka, a i uostalom puni su kontejneri beba, važno je ko te gaji. Da ja imam neku finansijsku situaciju, ja bih usvojila nekoliko, ali ovako kad brinem o svom budžetu ne mogu tako rizično da radim te stvari, inače važno je ko gaji dete. Sreća je kada možeš i da rodiš i da gajiš i to sa voljenom osobom. Zato vi koji sve to imate morate da budete srećni i kada nešto ima i nema – znajte da je sreća na vašoj strani - rekla je Nena.

