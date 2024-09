VODITELJKA SLAGALICE POKAZALA ALBUM S LETOVANJA! Izvajano telo, go stomak, a slika bosa u crvenoj haljini ostavlja bez daha

Poznata voditeljka "Slagalice" Jelena Simić pokazala je na društvenim mrežama fotografije sa odmora.

- Leto prolazi. Ostavljam iza sebe dane ispunjene suncem, odmaranjem i druženjem. Vreme je da uskočim u nove poslovne poduhvate. Spremna sam za sve što jesen donosi - navela je Jelena u opisu jedne objave, gde je vidimo u crveno-roze izdanju, bez obuće.

U drugoj objavi je pokazala go stomak, a nema sumnje da bi na liniji mnogi mogli da joj pozavide.

- Govorili su mi i ovo i ono… Nisam ih slušala. Ali zato sam uvek hitala da čujem: zvuk talasa, šum prirode i ljude koje neizmerno volim - napisala je ispod fotki.

"Suprug i ja nismo planirali drugo dete"

Jelena i njen suprug su 2010. godine dobili ćerku Unu, a 2020. iznenadila ih je vest o Jeleninoj drugoj trudnoći. Tada je na svet stigao i sin Aleksa.

- Od trenutka kada se Una rodila moj život je ispunjen na najlepši mogući način. Uvek sam mislila da sam ja mama jedne devojčice kojoj mogu da se posvetim potpuno i da je to u skladu sa mojim mogućnostima. Suprug i ja nismo planirali drugo dete, ali Una je poslednjih godina stalno govorila da je njena najveća želja u životu da dobije brata ili sestru. Kada sam malo razmislila shvatila sam da sam sebična, jer znam koliko meni moja sestra znači, koliko smo upućene jedna na drugu. Priželjkivala jesam da drugi put postanem mama, ali sam mislila da to više nije moguće. Kada smo saznali za lepu vest, bila je to velika radost u našoj porodici - navela je jednom prilikom za "Wannabe Magazin" Jelena, koja je drugo dete rodila u 41. godini.

