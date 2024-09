"MOJA VILA JE DOBILA LOKACIJU, NA GUGLU PIŠE ''VILA JOVANE JEREMIĆ": Voditeljka zagrmela zbog prozivki: Koja javna ličnost to ima?

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je otkrila da je dobila vilu u Grockoj od svog dečka Dragana Stankovića.

Mnogi su se pitali da li je zaista luksuzna nekretnina na njeno ime, a ona je sad otkrila istinu.

- Moja vila je dobila i lokaciju, na Guglu piše "Vila Jovane Jeremić". Koju javnu ličnost znate da ima isto to? Pa samo kraljica šera bre, pa to je zato što su me dirali gde ne treba. Da li je moje, nije moje, na čije je ime? To je sada geografski pojam - Vila Jovana, to je sada mesto okupljanja i razvodnjavanja, mesto gde se ide u bitku i u rat, rekla je Jovana Jeremić za Toxic TV.

"Volela bih da imam kuću na Senjaku i poslugu"

Podsećanja radi, Jovana je nedavno izjavila kako je od Dragana poželela vilu u Beogradu.

- Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - ističe Jeremićeva.

Kurir.rs/Blic

