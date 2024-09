RAMBO AMADEUS OTRKIO NAJVEĆU RATNU TAJNU: Našeg druga Bošnjaka u Mostaru uhapsila JNA, bila je dovoljna jedna Borina reč...

Bora Đorđević preminuo je u 72. godini u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani. Smrt rok legende Bore Čorbe, a veliki broj njegovih kolega i prijatelja oprostio na mrežama se od velikana rok scene.

Rambo Amadeus potresnom ispovešću oprostio se od velikog prijatelja i kolege, otkrivajući kakva je veličina od čoveka bio Bora Čorba.

- Bilo je to devedesetih, početkom rata u Bosni, našeg zajedničkog poznanika i menadžera, uhapsila je u Mostaru JNA. Zbog gorostasnog izgleda i osornog ponašanja, kombinovanog sa bošnjačkim imenom i prezimenom, tako ogroman i osoran, uz “sumnjivo” ime i prezime, u to histerično vrijeme naš drugar nije imao mnogo šansi da dokaže svoju nevinost. Da ne davim s detaljima, našeg druga su na lično Tvoju intervenciju pustili istog dana popodne, zauzeo si se u to gadno i opasno vreme za "nekog tamo, s one strane". To smo do danas znali samo ti i ja, i naš oslobođeni drugar. Mislim da je sasvim umesno da od danas to zna i još poneko - napisao je između ostalog Amadeus i nastavio:

- Boro, ja te pamtim kao vrlo nežnog i dobrog čoveka, a da si vrhunski pesnik u šoumen, to znaju svi. Nažalost, nIkom nisi znao da kažeš ne, pa si tako tvoj benigni kafanski nacionalni zanos trapavo preneo u javni prostor. Zgodno za zloupotrebe svih vrsta, nema šta. Godinama posle toga nosio si taj nametnuti teret na svojim pesničkim plećima. Ali, onako dostojanstven, ćutao si, bilo ti je ispod pojasa da se “vadiš”. Znam iz prve ruke da nisi bio u stanju ni mrava da zgaziš, a kamo li da nekog mrziš. Za razliku od mnogih, koji su vešto žonglirali svojim nacionalnim zanosom i u javnosti ga sasvim oprezno dozirali na kašičicu, tek da se čupne neka korist, a da se ne napravi dugoročna šteta na tržištu koje će se neminovno otvoriti za koju godinu, vešto okrećući ćurak tačno u trenutku kad će mediji novonastalih država početi da obraćaju pažnju na estradu - “onih tamo” . Nisu ti, Boro, ti svatovi ni do koljena. Počivaj u miru druže.

Podsetimo, od Bore se oprostio i Jure Stublić, s kojim pokojni roker od devedesetih nije bio u dobrim odnosima.

- Izražavam saučešće porodici, kolegama, prijateljima i svima koji su voljeli Boru i njegove pjesme. U smrti reč prestaje i jedini odgovor na nju je ćutnja. Zato ću ćutatu. Pustiti pesnika da ode u miru. Mir želim svima nama - izjavio je Jura Stublić.

Iako su njegove reči naišle na odobravanje jednog dela ljudi, bio je i onih koji nisu mogli, a da se ne prisete njihovog sukoba koji je počeo nakon rata.

Do tog trenutka, njih dvojica su bili veliki prijatelji, a onda je hrvatski pevač otpevao nadahnutu elegiju čiji stihovi glase: "E moj druže beogradski, Slavonijom sela gore. E, moj druže beogradski, ne može se ni na more. E, moj druže beogradski, Srest' ćemo se pokraj Save… A ja neću nišaniti, I Bogu ću se moliti, da te mogu promašiti, ali ću te pogoditi. Ja ću tebe oplakati, oči ću ti zaklopiti, Joj, kako sam tužan bio Ja sam druga izgubio.."

Međutim, Đorđević mu nije ostao dužan. Na to mu je odgovorio istom merom: "Šta mi vredi kad me ubije da plače za mnom", i nastavio tekst: "Moja braćo zagrebačka, Ja seljačina iz Čačka, nemojte da stavim tačku na svu braću zagrebačku…". Nakon ovoga, njihov odnos je bio trajno narušen.

