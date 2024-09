ELMA NA POKLON DOBILA IKONU BELOG ANĐELA! Pevačica oduševljena poklonom, njena reakcija govori više od 1.000 reči (FOTO)

Elma Sinanović nastupila je na Roštiljijadi u Leskovcu.

Njoj je dobrodošlicu i prijem u ime Grada Leskovca priredila zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević, koja je istakla da bez Elminih hitova ne može da se zamisli ni jedno slavlje.

- Njene pesme se bez obzira na vreme nastajanja, slušaju i danas od strane svih generacija - isktakla je Dimitrijevićeva.

Zamenica gradonačelnika je tom prilikom Elmi poklonila ikonu Belog anđela, kopiju čuvene freske iz manastira Mileševa. Pevačica je bila oduševljena poklonom, koji je ponela sa sobom u Novi Pazar.

- Bila sam već tri puta u Leskovcu, pevala u nekim klubovima, uvek je bila dobra atmosfera. Vidim da me Leskovčani vole, ljubav je uzvraćena… Volim da otpevam i pesme drugih izvođača, nešto što je jako slušano i što ljudi vole da čuju… Mahom je to nešto urbanija muzika, ali dok pevam ja osetim i puls publike, kako reaguje, šta želi, voli, pa se okrećemo i tom nekom njihovom trenutnom ukusu. Nažalost, zbog protokola nisam pre koncerta prošetala kroz Roštiljijadu, ali neću propustiti da to uradim nakon nastupa. Inače, polako snimam nove pesme, četiri su gotove, biće još toliko, ali kada će izaći taj cd još uvek ne znam. Ali, verujem da će moja publika biti zadovoljna - istakla je Elma tom prilikom za medije.

