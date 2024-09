TREBA DA GA JE SRAMOTA ŠTO JE TO URADIO BORI, NEĆU MU SE VIŠE NIKAD JAVITI! Đorđe David o jezivom postupku bubnjara poznatog benda

Rok pevač Đorđe David uključio se u emisiju Kurir televizije Puls Srbije i govorio o legendi rokenrola koja nas je napustila, Bori Đorđeviću.

- Bora je neko ko je bio jedan od petoro ljudi u mom životu koji je imao vrlo jak utisak na mene i koji me je ozbiljno otrovao rokenrolom. Znam samo da mi je rekao kada sam definitivno ušao u rokenrol da moram biti svestan da sam stavio sebi krst na leđa koji moram da znam da nosim inače će me prikucati za zemlju, a samo iz istrajnosti i snaga kojom ću taj krst na leđima nositi će me dovesti do onoga što se zove zadovoljstvo i rezultat. Šta je rezultat u rokenrolu? To je da ti ljudi veruju i da ljudi konačno počnu da te vrednuju bez obzira šta o tebi misle privatno i da li uopšte o tebi misle privatno.

Predložio je da se Bori Đorđeviću u čast organizuje koncert gde bi razni izvođači izvodili pesme Riblje čorbe:

- Evo jedna ideja. Mislim da je Bora zaslužio da svi ljudi koji su iz rokenrola, pre svega ovde u ovoj našoj Srbiji treba da se organizuju i da se napravi jedan dobar koncert gde ćemo zajedno sa članovima Riblje čorbe izaći i odsvirati sve ono što Bora jeste uradio i sve ono čime Bora vaspitavao generacije kako svojim kompozicijama tako i svojim stihovima.

Izrazio je žaljenje zbog postupaka pojedinih muzičara tokom perioda koji je Bora proveo u bolnici u Ljubljani.

- Ono što mene lično boli kao čoveka sa kojim se do pre dve nedelje intenzivno dopisivao - razmenjivali smo video klipove, a šta drugo nego nešto što je predmet smeha - to je odnos javnosti, ali naročito poluuspelih i neuspilih muzičara koji su znajući jako dobro da je Bora čovek koji ima svoj stav počeli na jedan bestidan način, neljudski način da kače umrlice onog trenutka kada je po hiljaditi put svoj politički stav pokazao - rekao je David i dodao:

- To su ljudi koje je definitivno korona oštetila na vrlo ozbiljan način i ljudi koji su u muzici bili definitivno neostvareni, a koje je on takođe vaspitavao kao i gomile generacija. Mislim da treba da ih bude sramota! Tu ima i ljudi koje negde rokenrol prepoznaje. To su članovi nekih bendova kao što su Iceburn, aludiram na bubnjara, čovek kome se više nikada u životu javiti neću.

