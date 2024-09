ON JE MEĐU POSLEDNJIMA SVIRAO S BOROM ČORBOM! Poznati harmonikaš otkrio: Rekao mi je da nije baš dobro, ali da će izgurati

"Životna slika sa velikim Borom Đorđevićem.” Tako je svoju fotografiju sa čuvenim frontmenom Riblje čorbe opisao Aleksandar Sofronijević. Fotografiju sa veselja na kojem je upravo nastupao sa Borom Đorđevićem, što je bilo jedno od njegovih poslednjih pojavljivanja pred publikom.

Tog dana, kao i svega sto je za njega značila muzika Bore Čorbe, prisetio se gostujući u "Pulsu Srbije" harmonikaš, kompozitor i muzički producent, Aleksandar Sofronijević.

- On je jedan divan čovek bio, nerealan umetnik, to svi znamo, ali ovako je bio divnog, toplog srca svakom da učini, da se javi, pita, pomogne. Naročito je uvek bio korektan prema nama, mladim muzičarima koji smo mu stalno dosađivali da ga pitamo. Svašta smo razgovarali, o divnim nekim temama. Čak i na tom poslednjem nastupu gde on bio gost na jednom događaju, gde smo svirali, on je delao super. On je rekao, nisam baš dobro, ali izguraću. Pitam ga da li hoće da se spusti malo intonacija, a on kaže ma ne, ne, sve pod prečku, kaže. Zaista je uvek bio vrhunski profesionalac na bini, i čovek koji je živeo za muziku. I on je dao sve od sebe na tom nastupu, zvučao je fenomenalno kao pre 30 godina, pevao je Anđele, i sve one visoke, jako teške, naporne pesme, a on je to sve izdržao super.

Kompozitor je otkrio šta mu znače ti snimci u arhivi, ali i samo poznanstvo sa Borom Čorbom:

- Znače, svi ti kontakti s tim ljudima, umetnike, koji se bavaju ozbiljnom muzikom, čine jačim, i zaista od tih ljudima imaš mnogo da naučiš. Bora nikad ništa nije krio, kako radi, kako mu se šta dopada. Mene je uvek zanimalo njegovo mišljenje kada nešto snimimo, da mu nešto pošaljem da čuje. Uvek je bio najiskreniji, a mnogo mi je žao što smo pričali na tu temu, da nekada, u nekom trenutku dobijemo njegov tekst, a da mi uradimo muziku.

