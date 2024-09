"NASTAVIO JE DALJE KAO DA SE NIŠTA NIJE DOGODILO" Saša Dragić o prvom nastupu Bore Đorđevića, bivši menadžer evocirao uspomene

Najpoznatiji YU rock menadžer, čovek koji stoji iza uspeha "Bajage i Instruktora" i "U škripcu", Saša Dragić, nekoliko godina sarađivao je i sa pokojnim Borom Đorđevićem.

foto: Marina Lopičić

Frontmen grupe "Riblja čorba" preminuo je 4. septembra 2024., u 72. godini, nakon komplikacija koje su bile povezane sa hroničkom opstruktivnom bolesti pluća, tzv HOBP od koje je godinama patio. Poslednje dane proveo je intubiran u bolnici u Ljubljani, ali bitku je, nažalost, izgubio.

Dragić se sada oglasio i prisetio perioda kada je sarađivao sa Borom, pa nam je otkrio da je upravo on gledao Đorđevića na prvom nastupu u Beogradu.

- Bio sam menadžer Čorbe nekoliko godina. Super smo se slagali i prošli gomile ludosti za to vreme - započeo je priču Dragić, pa dodao:

foto: Kurir televizija

- Boru sam gledao na prvom nastupu "Riblje čorbe" u Beogradu. Bilo je to u Domu omladine nakon predstave "Rastibudjilizovane klejbezable" u kojoj je briljirao Žika Milenković (kasnije jedan od Bajaginih instruktora). Sedeo sam bukvalno na dva metara od Bore i gledao kako energično svira akustičnu gitaru i peva pesmu "Lutka sa naslovne strane". Toliko je energično svirao da mu je jedna žica pukla, ali se on na to nije obazirao. Pevao je kao da se ništa nije dogodilo - izjavio je Saša i istakao da je nastup bio fantastičan.

foto: Marina Lopičić

- Nastup je bio fascinantan i već tada se mogla videti njegova čvrsta rešenost i vera u ono o čemu peva. Takav je ostao do kraja: I kada bi mu pukla neka žica u karijeri, nastavljao je dalje kao da se ništa nije dogodilo, pun samopouzdanja u svoje stihove i muziku. I bio je u pravu, neke njegove pesme će večno trajati! Neka mu je večna slava - rekao je za Telegraf Saša Dragić.

